Wolcen: Lords of Mayhem: Nächster Patch steht in den Startlöchern; Warnung an Gold-Exploit-Nutzer

Nach dem problembehafteten Start von Wolcen: Lords of Mayhem (vor allem im Online-Modus) hat das französische Wolcen Studio den nächsten Patch angekündigt, der voraussichtlich am Morgen des 20. Februar veröffentlicht werden soll. Darüber hinaus erklärten sie, dass es momentan eine Höchstgrenze für gleichzeitig aktive Spieler im Online-Modus geben würde und sie in Zusammenarbeit mit den Server-Betreibern entschieden hätten, nur einen Patch pro Woche zu veröffentlichen, damit sich die Probleme (u.a. Datenverlust) des vergangenen Wochenendes nicht wiederholen. Die Server-Infrastruktur soll in Zukunft weiter verbessert werden und der besagte Patch soll auch die maximale Spielerzahl anheben.Bisher bekannte Bugs, die es ermöglichen, unendlich Gold durch die Duplizierung von Gegenständen für den eigenen Charakter zu generieren ( wir berichteten ), sollen behoben werden. In dem Zusammenhang weisen die Entwickler daraufhin, dass man "keine große Goldmengen" von anderen Spielern annehmen soll, da sonst nicht näher benannte Sanktionen drohen würden. Es sollen auch "Maßnahmen" gegen Konten ergriffen werden, die diesen Bug ausgenutzt haben. Konkreter wurden die Entwickler nicht.Ansonsten behebt das Update diverse Bugs und Probleme mit dem Story-Fortschritt, den Quests und dem Talentbaum. Die Balance der "Aspekte des Apokalypse" wird zudem überarbeitet (kürzere Dauer, aber mehr Schaden). Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Release-Trailer