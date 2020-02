Wolcen: Lords of Mayhem: Update 1.0.5.0: Bugfixes, Anpassungen und Beschränkungen

Für Wolcen: Lords of Mayhem ist das Update 1.0.5.0 erschienen, das viele Bugfixes vornimmt, an der Balance schraubt und den Endboss des dritten Aktes allem Anschein nach wieder schaffbar macht. Des Weiteren wurde durch Bug/Exploit-Ausnutzung zu viel erlangtes Gold und "Primordial Affinity" zurückgesetzt. Auch die Möglichkeit, gestapelte Gegenstände im Inventar in mehrere Stapel aufzuteilen, ist deaktiviert wurden - dies hängt wohl mit den Exploits zusammen.Außerdem können fortan keine "einzigartigen Gegenstände" mehr in "legendäre Gegenstände" umgewandelt werden. Gemäß der Ausführungen der Entwickler war diese Funktion in der Form gar nicht gewollt. Sie sei zwar "interessant", müsste aber besser in das Spiel integriert werden. In Zukunft wollen sie noch eine neue Stufe an "einzigartigen Gegenständen" mit besseren Werten einbauen, damit diese im Endgame überhaupt brauchbar sind. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test