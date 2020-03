Wolcen: Lords of Mayhem: Hat sich über eine Million Mal verkauft; Fokus auf Optimierung und Bugfixing

Das französische Wolcen Studio meldet via Pressemitteilung, dass sich Wolcen: Lords of Mayhem bisher über eine Million Mal für PC auf Steam verkauft hat (Stand: 04.03.2020, 17:00 Uhr).Das Spiel ist trotz des unfertigen Baustellencharakters ein großer Erfolg für das kleine Studio. In den ersten vier Monaten nach Verkaufsstart, also bis Mitte Juni 2020, wollen sich die Entwickler vollständig um die Optimierung und die Behebung von Bugs kümmern. Erst danach sollen neue Inhalte entwickelt werden, z.B. der vierte Akt, in dem die Story weitergeführt wird. Diese Erweiterungen sollen kostenlos sein.In Wolcen: Lords of Mayhem wurden über eine Million Charaktere erstellt und 12.874.233 Monster besiegt. Außerdem verbrachten die Spieler 17.406.590 Stunden in dem Action-Rollenspiel und erbeuteten insgesamt 115.347.589.950 Gold-Münzen (nach Korrektur des Gold-Exploits).Letztes aktuelles Video: Video-Test