Wolcen: Lords of Mayhem: Zweite Morgenröte: Patch 1.0.16 beendet die fünfmonatige Verbesserungs- und Bugfix-Phase

Der "finale Patch" für die Zweite Morgenröte (Operation: Second Dawn) von Wolcen: Lords of Mayhem ist veröffentlicht worden. Mit dem Update will das französische Entwickler-Studio die fünfmonatige Verbesserungs- und Bugfix-Phase für das Action-Rollenspiel, das in einem ziemlich unfertigen Zustand veröffentlicht wurde, offiziell abschließen."Das Team hat sich seit dem Release im Februar 2020 fast ausschließlich um die umfangreiche Optimierung des kompletten Spielerlebnisses inklusive Online-Konnektivität, Fehlerbehebung, Balancing, Leistungsverbesserung und Quality-of-Life-Änderungen gewidmet", heißt es in der Ankündigung. Das Change-Log zum Patch 1.0.16 findet ihr hier Gleichzeitig haben die Entwickler den aktuellen Stand und die internen Ziele zum Thema "Balancing" im Steam-Forum bekanntgegeben. In dem Beitrag geht es u.a. um die Überarbeitung verschiedener Skills - speziell des Bonus- und Zauberschadens sowie die Effektmultiplikatoren. Die Änderungen sind noch in Entwicklung und werden voraussichtlich mit der ersten Chronik erscheinen. Die erste Chronik soll Wolcen: Lords of Mayhem außerdem mit neuen Inhalten erweitern.Letztes aktuelles Video: VideoTest