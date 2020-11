Wolcen: Lords of Mayhem: Ein Lebenszeichen und "Chronik I: Bloodtrail" im Anmarsch

Seit dem Abschluss von "Operation: Zweite Morgenröte", die fünfmonatige Verbesserungs- und Bugfix-Phase nach dem problembehafteten Release von Wolcen: Lords of Mayhem , war es ziemlich ruhig um das Action-Rollenspiel. Die Entwickler haben in der Zwischenzeit in aller Stille weiter an dem Spiel gearbeitet und wollen "in Kürze" mit "Chronik I: Bloodtrail" das erste (kostenlose) Inhaltsupdate veröffentlichen. Sie versprechen nicht näher erläuterte Verbesserungen des Spielgeschehens und neue Inhalte. "Chronik I" könnte das im März angekündigte Liga-System starten (wir berichteten).Die Entwickler schreiben auf Steam : "Mit Chronik I: Bloodtrail wollen wir auch die Wirtschaft komplett umstellen. Daher werden Charaktere, die vor der Veröffentlichung der Chronik erstellt wurden, in einen separaten Spielmodus mit dem Namen "Vermächtnis" verschoben, und diese können nicht mit Charakteren interagieren oder handeln, die nach der Veröffentlichung von Bloodtrail erstellt wurden. Ihr werdet jedoch weiterhin in der Lage sein, mit den anderen Vermächtnis-Charakteren zu interagieren oder Handel zu treiben. (...) Seit der Veröffentlichung des Spiels im Februar haben wir 17 Patches für Wolcen veröffentlicht, um die Balance, die Leistung und die Server zu verbessern als auch die häufigsten und kritischsten Probleme zu beheben. In den letzten Monaten haben wir uns auf die Chronik 1: Bloodtrail vorbereitet, und obwohl wir uns entschieden haben, still zu bleiben, haben wir auf Euer Feedback gehört und es genutzt, um das Spielerlebnis und die Grundlagen von Wolcen zu verbessern."Letztes aktuelles Video: VideoTest