Wolcen: Lords of Mayhem: Chronik I: Bloodtrail erscheint heute - mit vielen Neuerungen und Verbesserungen

"Bloodtrail: Der neue Spielmodus erlaubt den Spielern einen frischen Start mit einem neuen Charakter, um Zugang zu bestimmten Ereignissen während der Kampagne und im Endspiel zu erhalten. Die Jagd beginnt! Spieler müssen den Spuren folgen und ihre Beute aufspüren, um ihr wahres Wesen zu erkennen. Egal ob Mensch, Tier oder okkulte Kräfte: Das Ziel ist es, den Spuren zu folgen und sich der Herausforderung zu stellen. Gewisse Entscheidungen erlauben es, das finale Aufeinandertreffen mit der Beute individuell zu gestalten, um so noch interessantere Belohnungen zu erhalten.

Ein neuer Freund: Spieler müssen nicht weiter allein herumziehen. Ein vertrautes Begleittier folgt und unterstützt den Charakter auf der epischen Reise. Zahlreiche Begleiter können entdeckt und ins Herz geschlossen werden.

Endgame-Story mit Events, Belohnungen und einem Boss: Neue, komplett vertonte Events, großartige Belohnungen, ein einzigartiges Rüstungsmodell, süße Baby-Drachen-Begleiter und ein furchtloser Boss warten auf die Spieler. Und sie sollen gewarnt sein. Zusammen mit dem neuen Charakter Ilthain von der Order von Oshara müssen die Spieler die Geschehnisse erforschen.

Neue Endgame-Gebäude und Missionen: Oshara's Council schickt Spieler auf die Bloodtrail-Missionen, das Mirrormaid-Schiff ermöglicht den Zugriff auf kosmetische Rüstungsgegenstände.

Kickstarter Belohnungen: Wolcen Studio hat seine Kickstarter Backer nicht vergessen - ihre Unterstützung soll belohnt werden. Als Dank für den langen Support werden sie mit Backer Begleittieren und Rüstungen belohnt. Die Kickstarter-Belohnungen sind handelbare Steam-Inventar-Items.

Mehr Neuerungen und Verbesserungen: Es gibt neue Uniques, verbessertes Gameplay mit einer Werte- und Balancing-Überarbeitung, aktive Skill-Modifikatioren und Verbesserungen für das Gate of Fates. Dazu kommen ein neuer Spieler-Skill, ein überarbeitetes Charakter-Sheet, viele Waffenverbesserungen, ausgebautes Crafting, überarbeitete Fähigkeiten-Animationen, bessere Effekte, eine Suchleiste für das Gate of Fates und vieles mehr."

Heute wird Chronik I: Bloodtrail als kostenloses Inhaltsupdate für Wolcen: Lords of Mayhem veröffentlicht. Das Update umfasst den namensgebenden Bloodtrail-Modus als eine Art "Season-System", neue Umgebungen und Gebäude, Endgameinhalte, Events, Belohnungen, einen weiteren Bossgegner und Begleiter für die Charaktere. Chronik I: Bloodtrail soll ab 19 Uhr verfügbar sein."Bloodtrail ist das erste einer Serie an regelmäßigen Updates und markiert ein neues Kapitel für Wolcen: Lords of Mayhem mit umfangreichem neuem Gameplay-Content, Features, einer narrativen Storyline und weiteren allgemeinen Verbesserungen des Spiels. Das mittlerweile 60-köpfige Team von Wolcen Studio entwickelt den Titel kontinuierlich weiter und veröffentlicht in der Zukunft weitere kostenlose Updates", schreiben die Entwickler.