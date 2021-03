Wolcen: Lords of Mayhem: Geplante Verbesserungen und Controller-Unterstützung

"Champion von Sturmfall Verbesserungen: Der Modus "Champion von Sturmfall" wird es Euch ermöglichen, noch weiter zu gehen. Wir fügen weitere Schwierigkeitsstufen hinzu, in denen Ihr auch eine bessere Chance habt, mächtige Gegenstände zu finden.

Verbesserung der Haustiere: Viele von euch haben den Wunsch geäußert, dass Haustiere das Gold einsammeln können. Innerhalb einer bestimmten Reichweite von Eures Charakter wird Euer Haustier demnächst automatisch das Gold einsammeln, das Gegner und andere zerstörbare Umgebungen auf den Boden hinterlassen haben.

Beutefilter-Verbesserungen: Abhängig von Eurem Run, Eurem Build oder einfach durch unterschiedlichen Bedürfnissen: Ihr werdet in der Lage sein, verschiedene Profile für Euren Beutefilter einzustellen. Ein Standardprofil wird als Standard eingestellt sein, als auch, das die Profile zwischen den Charakteren geteilt werden können. Zusätzlich wird jeder Abschnitt des Beutefilters einen "Alles auf"-Button haben. Letztere ermöglicht es Euch, alle Filter in diesem Abschnitt auf eine einzige Rarität von Gegenständen einzustellen. Dies soll Euch ermöglichen, auf die schnelle ein Beuteprofil zu erstellen. Wir überarbeiten auch das Aussehen des Beutefilters, um ihn benutzerfreundlicher zu gestalten.

Verbesserungen von Beschwörungen: In einem zukünftigen Update werden die Beschwörungen sinnvolle Verbesserungen erhalten, die sie stärker und einfacher in der Anwendung machen! Wir wollen Euch mehr Kontrolle über Eure Beschwörungen geben und gleichzeitig die Skalierung der Beschwörungsmodifikatoren überarbeiten. Zusätzlich fügen wir neue Möglichkeiten hinzu, den Schadensoutput Eurer Beschwörungen zu beeinflussen. Sie werden einige Modifikatoren berücksichtigen, die Euren Charakter beeinflussen. Zum Beispiel wird eine Beschwörung, die Projektile verwendet, von Projektil-Schadensboni und zusätzlichen Projektilen profitieren, die durch Eure Gegenstände oder Pforte der Schicksale-Knoten gewährt werden. Wir sehen uns die Möglichkeit an, dass Beschwörungen nach einer Abklingzeit automatisch respawnen können und ihren Schaden auf dem Bildschirm und in den Tooltips der Fähigkeiten anzeigen.

Verbesserungen beim Crafting: Um die Benutzererfahrung mit dem Crafting-System weiter zu verbessern, werden wir einige Änderungen an der Benutzeroberfläche und der Beschreibung der Crafting-Gegenstände vornehmen. Darüber hinaus planen wir, die Verwendung des Gegenstands "Abyssal Träne" zu ändern. Während des Crafting-Prozesses mit der Abyssal-Träne werdet Ihr in der Lage sein, gesockelte Edelsteine zu verbrauchen, um auf einfache Weise zu beeinflussen, welches Affix entfernt wird, während die prozentuale Chance angezeigt wird, dass dieses Affix entfernt wird. Zum Beispiel werdet Ihr in der Lage sein, Feuer-Affixe zu entfernen, indem Sie Topas-Edelsteine sockeln und konsumieren.

Verbesserung der Ausweichrolle: Die Ausweichrolle wird Euch standardmäßig erlauben, durch Gegner hindurchzugehen. Der aktuelle zugehörige Pforte der Schicksale-Knoten, der dies ermöglicht, "Gleitender Schatten", wird durch einen Bewegungsgeschwindigkeits-Buff ersetzt."

Die Entwickler von Wolcen: Lords of Mayhem haben sich in einem Blog-Beitrag zu den Verbesserungen geäußert, die sie demnächst implementieren wollen. In dem Zusammenhang wurde ebenfalls bestätigt, dass die Unterstützung von Controllern in Angriff genommen werden soll, auch wenn die Umsetzung noch einige Zeit dauern soll.An folgenden, "kurzfristigen" Verbesserungen wird gearbeitet:Letztes aktuelles Video: Chronik 1 Bloodtrail Trailer