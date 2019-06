Prison Architect: Double Eleven setzt Entwicklung fort; Update "The Clink" verfügbar - 4Players.de

"Update aller existierenden Ingame-Objekte für vollständige Rotation

Neue Tunnelsuchfunktion, die es Wachen erlaubt, auf Toiletten nach versteckten Fluchttunneln zu suchen

Vier neue Boden- und vier neue Wandtypen, um das Gefängnis weiter anzupassen

Für schnellere und leichtere Raumkonstruktion wurden "Quick Rooms" zum "Quick Build"-Menü hinzugefügt"

Paradox Interactive arbeitet fortan mit Double Eleven zusammen, die bisher für die Konsolen-Edition von Prison Architect zuständig waren, um die Entwicklung sowohl auf PC als auch Konsole mit neuen Erweiterungen und Updates voranzutreiben. Das erste Ergebnis ist das Update "The Clink", das mittlerweile runtergeladen werden kann.Das Update umfasst erweiterte Bewachungsfeatures, zusätzliche Kosmetik und einige Verbesserungen ( Change-Log ). Hierzu gehören:"Seit 2016 liefert Double Eleven mit der Konsolen-Version exzellente Arbeit ab - die Spielergemeinde liebt das, was sie hervorbringen", sagt Steacy McIlwham, Produkt-Manager von Prison Architect bei Paradox Interactive. "Wir sind zuversichtlich, dass Double Eleven die Fähigkeiten besitzt, ein bereits großartiges Spiel noch weiter zu verbessern - dafür haben sie unsere volle Unterstützung."Prison Architect ist seit seiner Veröffentlichung auf PC, Konsole und Mobilgeräten über vier Millionen Mal heruntergeladen worden. Paradox Interactive besitzt alle Rechte an Prison Architect, einer Gefängnis-Simulation von Introversion Software. In Prison Architect sind Spieler mit der Konstruktion und maximalen Sicherheit eines Gefängnisses beauftragt. Die Aufgaben liegen darin, Zellenblöcke anzulegen und Insassen durch Leitungspersonal zu beaufsichtigen. Das Gefängnisdesign umfasst grundlegende Räumlichkeiten wie Zellen, Kantinen, Wachräume, aber auch Infrastruktur.