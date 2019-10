Prison Architect: Erweiterung Psych Ward: Warden's Edition für PC enthüllt; neue Erweiterung 2020 - 4Players.de

Mit Psych Ward: Warden's Edition hat Paradox Interactive auf der PDXCON 2019 eine neue Erweiterung für die Gefängnis-Simulation Prison Architect enthüllt. Sie soll am 21. November zum Preis von 5,99 Euro für den PC erscheinen.Auf den Konsolen erschien Psych Ward bereits im Jahr 2017. Allerdings wird die Warden's Edition auf dem PC weitere Inhalte umfassen, die es auf den anderen Plattformen nicht gibt. Gleichzeitig soll auch das Grundspiel ein Update erhalten."Psych Ward: Warden's Edition wurde entwickelt, um die bestehenden Gamepay-Mechaniken von Prison Architect zu verbessern und Spielern neue, interessante Möglichkeiten zu bieten, das Spiel zu erleben", so Steacy McIlwham, Produktmanagerin für Prison Architect bei Paradox Interactive. "Jede Funktion in dieser Erweiterung bringt eigene Szenarien und Möglichkeiten mit sich, die es Spielern ermöglichen, kreativ mit ihrem Gefängnismanagement umzugehen. Psych Ward: Warden's Edition ist nur der Anfang unserer Zukunftspläne für Prison Architect. Wir haben noch viele weitere Ideen, von denen man bald erfahren wird."Darüber hinaus haben Paradox und Double Eleven verraten, dass bereits fleißig an einer neuen Erweiterung gearbeitet wird, die im kommenden Jahr erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: New Expansion 2020 Teaser