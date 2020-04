Prison Architect: "Cleared for Transfer" (Free-LC) für PC angekündigt; Paradox übernimmt Publishing der Konsolen-Versionen

"Gefangenentransfer: Gefangene können jetzt zwischen den Sicherheitssektoren eines Gefängnisses verlegt werden. Die Voraussetzungen für eine Verlegung in einen niedrigeren Sicherheitssektor liegen ganz in der Hand der Spieler.

Wegen guter Führung: Privilegien können auf Grundlage des Sicherheitssektors vergeben werden, wodurch Gefangene motiviert werden, sich für einen Transfer in einen niedrigeren Sicherheitssektor zu empfehlen. Gefangene in Hochsicherheitsbereichen können die Privilegien sehen, die in den niedrigeren Sicherheitssektoren gewährt werden.

Einsatz in vier Wänden: Spieler können jetzt auch weitere Räume wie Höfe, Klassenzimmer, Gemeinschaftsräume und eine neue Turnhalle gestalten und aufwerten.

Maßgeschneiderte Sicherheitsbereiche: Sie können eigene Bereiche mit benutzerdefinierten Sicherheitssektoren schaffen, die Gefangene aus verschiedenen Sicherheitsstufen beherbergen können.

Neue Maßnahmen und Verbesserungen: Spieler können Aktionen wie Razzien, Tunnelsuchen und Abriegelungen ganzer Sicherheitssektoren veranlassen."

Paradox Interactive und Double Eleven haben "Cleared for Transfer", die nächste Erweiterung für die Gefängnisverwaltungssimulation Prison Architect angekündigt. Sie wird ab dem 14. Mai 2020 kostenlos für alle PC-Spieler zur Verfügung stehen.Darüber hinaus hat Paradox die Publishing-Verantwortung des Spiels auf PlayStation 4, Switch und Xbox One übernommen. Double Eleven wird die Entwicklung von Prison Architect weiterführen. Die neuen Erweiterungen sollen in Zukunft auch für die Konsolen angeboten werden."Prison Architect ist eine starke und etablierte Marke, die Millionen von Spielern auf PC und Konsole begeistert", sagt Mark South, Chief Operating Officer bei Double Eleven. "Es handelt sich hier um eine Marke, die weiter wächst und sich weiter entwickeln wird, wenn wir neue Inhalte für das Spiel veröffentlichen. Für Prison Architect sind eine Menge aufregender Dinge in Arbeit, und wir hätten uns keinen besseren Publishing-Partner als Paradox wünschen können.""Cleared for Transfer führt neue Spielelemente ein und erhöht die Komplexität des Häftlingsmanagements. Spieler erhalten eine noch bessere Kontrolle über ihre Gefängnisse. So haben sie nun die Möglichkeit, Häftlingen bestimmter Sicherheitsstufen Privilegien einzuräumen und so Anreize für eine gute Führung zu schaffen. Zusätzlich zu den verbesserten Gameplay-Features bietet diese Erweiterung mehr Räume und andere Objekte, mit denen Spieler ihre Gefängnisse individuell gestalten können", schreibt der Publisher."Die Spieler von Prison Architect sehnten sich nach mehr Möglichkeiten, um Insassen zu verwalten und die Sicherheit im Gefängnis individuell anzupassen", sagt Steacy McIlwham, Produktmanager für Prison Architect bei Paradox Interactive. "Die Kollegen von Double Eleven haben seit Beginn unserer Partnerschaft im letzten Jahr, eine unglaubliche Arbeit geleistet, indem sie der Community zugehört haben und das Feedback der Spieler in das Spiel einfließen ließen. Mit Cleared for Transfer wollten wir die Spielerfahrung weiter vertiefen und Funktionen einführen, mit denen auch die erfahrensten Gefängnisdirektoren noch einmal ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen können."Features von Cleared for Transfer im Überblick:Letztes aktuelles Video: New Expansion 2020 Teaser