Grand Theft Auto 5: GTA Online: Diamond Casino & Resort eröffnet - 4Players.de

In Grand Theft Auto 5: GTA Online ist heute das Diamond Casino & Resort eröffnet worden. Mit dem Update erhalten die GTA-Spieler Zugang zu sechs neuen Koop-Missionen und 16 Casino-Management-Missionen im Freien Modus. Auch allerlei Aktivitäten, Fahrzeuge, Sammlergegenstände und mehr werden geboten.In dem Casino kann man 3-Card-Poker, Blackjack, Inside Track und Roulette gegen die Bank spielen - oder man versucht sein Glück an Spielautomaten. Zum Spielen wird man Jetons benötigen. Jetons können nur im Casino eingesetzt werden. Sie lassen sich beim Kassierer kaufen oder gegen GTA$ tauschen. Das Casino ist eine kampf- und waffenfreie Zone, weswegen Jetons nicht gestohlen werden können.Rockstar Games: "Zu Los Santos' #1 Entertainment-Adresse haben alle Spieler Zutritt und können auch die Dachterrasse samt Infinity-Pool und Sitzecken nutzen. Darüber hinaus bietet das Diamond eine Standardmitgliedschaft an, um alle Aktivitäten im Casino-Bereich nutzen zu können, einschließlich der täglichen Möglichkeit, 1x am Glücksrad zu drehen, um GTA$ und andere Preise zu gewinnen. Wenn man ein individualisierbares Master-Penthouse kauft erhält man Zugriff auf besondere VIP-Dienstleistungen, wie den Luftfahrt-Concierge, Champagner-Service, neue Arcade-Spielautomaten und mehr - einschließlich einer Reihe neuer Story-Missionen, in der Spieler Tao Cheng, einem Mitglied der Triaden in Los Santos und Party Boy, und dem Personal des Diamond helfen, das Casino zu verteidigen und den Versuch einer feindlichen Übernahme durch eine skrupellose texanische Petrochemie-Familie abzuwehren. Außerdem bietet das Diamond-Vorteilsprogramm regelmäßigen Spielern besondere Geschenke und Rabatte und Spieler, die ihr Konto beim Rockstar Games Social Club mit Twitch Prime verknüpfen, erhalten außerdem besondere Vorteile, wie eine Vergünstigung beim Kauf des Master Penthouses und mehr."Letztes aktuelles Video: GTA Online The Diamond Casino Resort