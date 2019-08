Grand Theft Auto 5: GTA Online: Nutzerrekord dank Casino-Eröffnung - 4Players.de

Die in der vergangenen Woche veröffentlichte Erweiterung "Diamond Casino & Resort" für GTA Online in Grand Theft Auto 5 war ein großer Erfolg für Rockstar Games und Take-Two Interactive. Gegenüber The Hollywood Reporter und in einer Pressemitteilung heißt es, dass die Casino-Eröffnung neue Rekorde für die höchsten Spielerzahlen an einem Tag und in einer Woche seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2013 aufgestellt hat. Handfeste Zahlen nannte der Publisher aber nicht.Mit dem Update erhalten die GTA-Spieler Zugang zu sechs neuen Koop-Missionen und 16 Casino-Management-Missionen im Freien Modus. Auch allerlei Aktivitäten, Fahrzeuge, Sammlergegenstände und mehr werden geboten. In dem Casino kann man 3-Card-Poker, Blackjack, Inside Track und Roulette gegen die Bank spielen - oder man versucht sein Glück an Spielautomaten. Zum Spielen wird man Jetons benötigen. Jetons können nur im Casino eingesetzt werden. Sie lassen sich beim Kassierer kaufen oder gegen GTA$ tauschen. Das Casino ist eine kampf- und waffenfreie Zone, weswegen Jetons nicht gestohlen werden können. Rockstar schreibt weiter : "Diese Woche ist ein neues Fahrzeug Kunstwerk in GTA Online verfügbar: der makellose Vysser Neo. Außerdem bescheren Casino-Storymissionen diese Woche doppelte Belohnungen. Und: Spieler, die sich vor dem 7. August in GTA Online einloggen, erhalten das Vintage Diamond-T-Shirt - natürlich kostenlos. (...) Twitch-Prime-Mitglieder, die ihre Twitch- und Rockstar-Social-Club-Konten vor dem 29. Juli verknüpft haben, können sich ihr kostenloses Penthouse im Spiel über die Webseite auf ihrem iFruit holen. Alle, die den Stichtag verpasst haben, können das Penthouse immer noch kaufen und erhalten innerhalb von 72 Stunden eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises der Basisvariante."Letztes aktuelles Video: GTA Online The Diamond Casino Resort