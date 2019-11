Grand Theft Auto 5: GTA Online: Rockstar Games will weiter neue Inhalte liefern - 4Players.de

Rockstar Games will GTA Online, die Onlinekomponente von Grand Theft Auto 5, auch in Zukunft weiterhin mit Inhaltsupdates versorgen. Das hat Rob Nelson, einer der Studioleiter von Rockstar North, im Gespräch mit PC Gamer klargestellt. Tatsächlich hat man bereits neue Inhalte für die nächsten zwölf Monate im Visier."Wir versuchen, grobe Pläne für ein Jahr zu erstellen, aber wir wollen die Flexibilität, um auf Änderungen reagieren zu können", so Nelson. "Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den gesamten Zeitplan nicht an die Spieler zu kommunizieren. Trotzdem sollten sich Spieler darauf einstellen, dass wir noch zig brandneue Ideen haben, die noch kommen werden. Das waren jetzt sechs Jahre und wir haben gerade erst neue Rekorde bei den Spielerzahl aufgestellt. Wir sind jedem so unglaublich dankbar, der uns auf dem Weg dahin begleitet hat."Manche Spieler von GTA Online hatten befürchtet, dass Rockstar sich nach der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 vornehmlich auf Red Dead Online konzentrieren und die GTA-Variante nach all den Jahren langsam ausklingen lassen würden. Davon ist bisher allerdings nichts zu sehen und die Aussagen von Nelson deuten darauf hin, dass man auch in Zukunft beide Onlinekomponenten parallel mit neuen Inhalten versorgen wird. Zuletzt gab es in GTA Online ein größeres Update und ein Event zu Halloween. Auch für die Weihnachtszeit hat Nelson bereits spezielle Inhalte in Aussicht gestellt.Letztes aktuelles Video: GTA Online The Diamond Casino Resort