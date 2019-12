Grand Theft Auto 5: GTA Online: Der Raubüberfall auf das "Diamond Casino" kann beginnen - 4Players.de

Badlands Revenge II: Das friedliche Grenzland wurde von Plünderern, Wegelagerern, Dieben und Steuerbeamten übernommen. Benutzt eure Waffen geschickt, um die Prärie von den Desperados und Gesetzlosen zu befreien, die eure Lebensweise bedrohen.

The Wizard’s Ruin: Ein böser Zauberer hat Grog entführt und ihn auf seine schreckliche Festung verschleppt. Thog muss sich durch verwunschene Wälder, schauerliche Sümpfe, Labyrinthe der Verderbnis und Horden von mächtigen Gegnern kämpfen, um mit seinem Schwert und den Zaubertränken, die er auf dem Weg findet, seinen Bruder zu retten.

Race And Chase – Street Legal: Fahrt mit einem protzigen Sportwagen ein Rennen durch Amerikas Landschaften und am dichtesten bevölkerte Metropolen. Dreht die Stereoanlage auf und schießt an Hindernissen vorbei, während ihr versucht, Fußgängern und wilden Bestien auf dem Highway auszuweichen.

Race And Chase – Crotch Rockets: Frisiert eure Superbikes und verbreitet Chaos auf dem Highway. Bei diesem Zeitrennen durch Stadt und Vorstadt müsst ihr Hindernissen ausweichen und versuchen, nicht den Asphalt zu küssen.

Race And Chase – Get Truckin': Lasst den Motor eures Trucks aufheulen und rast mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch Amerika. Weicht zusammen mit eurem treuen Begleiter Hindernissen wie langsamen Fahrern oder dem ein oder anderen Bigfoot aus, um die Bestzeit zu schlagen und Ruhm nach Hause zu bringen.

Space Monkey 3: Bananas Gone Bad: Dr. Dank hat alle Frachtraumschiffe aus dem Ecuador-5-Quadranten entführt und die Bananen mit seinem Transmogrifikationsstrahl bösartig gemacht. Was tut man, wenn das Einzige, was man je geliebt hat, sich gegen einen wendet? Der Weltraumaffe muss die Bananen bekämpfen und Dr. Dank besiegen. Die Zukunft der Evolution hängt davon ab.

Shiny Wasabi Kitty Claw: Princess Robot Bubblegums neue beste Freundin Shiny Wasabi Kitty bringt ihre verrückte Animewelt in diesen klassischen Greifautomaten, bei dem ihr mit Können und Glück fantastische Preise gewinnen könnt.

Wahrsager: Nazar Speaks: Die zeitlose Wahrsagerin Madam Nazar hat den Kontakt mit der Geisterwelt gemeistert, um eure Zukunft und euer Schicksal vorherzusehen. Erwartet euch großer Reichtum? Wartet die Liebe hinter der nächsten Ecke? Wird die Hand des Todes euch viel zu jung in einem leicht zu verhindernden Unfall ergreifen? Findet es jetzt heraus.

The Love Professor: BFFs oder platonische Liebe? Der Love Professor analysiert euch und einen Partner. Was ist die Diagnose? Scheidung, ein bisschen flirten, Freundschaft Plus oder diese Art von Liebe, die man nur aus den Power-Balladen von Glam-Metal-Bands kennt?

Defender of the Faith (Degenatron-Klassiker): Der Spielhallenklassiker, der mit seiner neuartigen und komplexen Spielmechanik unzählige Nachahmer hervorbrachte. Sichert euch Unsterblichkeit und einen Platz im Jenseits, indem ihr den grünen Punkt mit eurem fantastischen, fliegenden, roten Rechteck rettet.

Monkey's Paradise (Degenatron-Klassiker): Diese Affensimulation nahm die Spielhallen in den 80ern im Sturm ein. Schwingt euch mit eurem roten, rechteckigen Affen von grünem Punkt zu grünem Punkt und zeigt der Welt, wer an der Spitze der Nahrungskette steht.

Penetrator (Degenatron-Klassiker): In den tiefen, dunklen Weiten des Weltraums bedroht eine bösartige Gefahr die Erde. Zerschlagt die grünen Punkte innerhalb des mysteriösen roten Rechtecks, um die Menschheit zu retten.



Für GTA Online ist das Update mit dem "Diamond Casino Heist" veröffentlicht worden. In der größten und komplexesten kriminelle Operation, die Los Santos je gesehen hat, gibt es drei Herangehensweisen, um den Diamond-Casino-Raubüberfall durchzuziehen. Wählt "Still & leise", um unbemerkt einzudringen. Greift zu Täuschungsmanövern, indem ihr "Riesenschwindel" wählt. Oder verkleidet euch als Wartungsarbeiter, Schädlingsbekämpfer oder andere Auftragnehmer. Oder wählt die laute Methode mit "Aggressiv". Für jeden Ansatz müsst ihr eine Reihe von Entscheidungen treffen, wie ihr die jeweiligen Schritte des Überfalls angehen wollt. Und sollten eure Versuche, lautlos oder mit einer Täuschung einzudringen, scheitern, habt ihr weiterhin die Möglichkeit, die Missionen abzuschließen, indem ihr euch auf das veränderte Szenario einstellt und euch bis zum Ende mit euren verbleibenden Leben durchkämpft. The Diamond Casino Heist bietet außerdem neue Fahrzeuge und Waffen, den brandneuen Radiosender iFruit-Radio, moderiert von Danny Brown und Skepta. Seid ihr bereit, den ultimativen Raubüberfall durchzuziehen? Um ein Ding dieser Größe zu planen, braucht ihr den richtigen Ort, eine Crew und Ausrüstung. Zum Glück für euch hat Lester bereits die perfekte Tarnung aufgetan. Trefft euch mit ihm im Mirror Park, besucht dann Maze Bank Foreclosures und erwerbt eine der neuen Spielhallen. Beginnt mit eurer kriminellen Operation, indem ihr ein paar Retro-Spielautomaten zur Verschönerung aufstellt und etwas Hilfe eines Freundes von Lester beansprucht, der versucht, in der „Spieleindustrie" Fuß zu fassen.Es gibt 12 neue Spiele, darunter:Sobald eure Spielhalle in Betrieb ist, wartet im Planungsbereich im Keller die richtige Arbeit auf euch. Im Versteck befinden sich drei Planungstafeln und Platz für beschaffte Fluchtfahrzeuge und Ausrüstung sowie Bereiche, in denen ihr euren Überfall proben könnt, indem ihr mit eurer Crew Tresorraumtüren knackt und Tastenfelder hackt. Das Beschaffen von Informationen und das Vorbereiten umfangreicher Aufklärungsdaten mit eurer Crew ist ein wesentlicher Bestandteil. Wenn ihr Ausrüstungsmissionen startet, habt ihr die Möglichkeit, mit etwas Mehraufwand verschiedene Einstiegspunkte zu dokumentieren, Versorgungslieferungen zu zerstören und von einem ehemaligen Kollegen und Mitarbeiter des Casinos Informationen über Sicherheitssysteme zu beschaffen. All dies zahlt sich aus: Ihr erhaltet mehr Routen, Ansätze und Optionen wie Lockvögel bei der Flucht, wenn ihr das große Ding durchzieht.Ihr solltet außerdem darauf achten, die richtigen Leute zur Verfügung zu haben. Durch Lesters verruchtes Kontaktnetzwerk könnt ihr Crewmitglieder anheuern: der richtige Fahrer, Schütze und Hacker sind entscheidend - für den richtigen Preis könnt ihr Experten anwerben, abhängig davon, wie gut ihr schon vernetzt seid.