Grand Theft Auto 5: Kommerziell erfolgreichstes Spiel der Dekade in den USA

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty: Black Ops

3. Call of Duty: Black Ops II

4. Call of Duty: Modern Warfare 3

5. Call of Duty: Black Ops III

6. Call of Duty: Ghosts

7. Red Dead Redemption II

8. Call of Duty: WWII

9. Call of Duty: Black Ops IIII

10. Minecraft

11. Call of Duty: Advanced Warfare

12. Call of Duty: Modern Warfare 2019

13. Elder Scrolls V: Skyrim

14. Mario Kart 8

15. Call of Duty: Infinite Warfare

16. Battlefield 1

17. Battlefield 4

18. Destiny

19. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

20. Star Wars Battlefront 2015

Grand Theft Auto 5 war in den USA das kommerziell erfolgreichste Videospiel der Dekade. Das meldet Gamesindustry.biz und bezieht sich damit auf die Zahlen, die man vom Marktforschungsunternehmen NPD Group erhalten hat. Bereits im Jahr 2018 verdiente sich GTA 5 die Auszeichnung, das profitabelste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten zu sein. Im vergangenen November hat Rockstar Games nach Angaben der NPD Group die Schallmauer von 115 Millionen Verkäufen durchbrochen.Der kommerzielle Erfolg kommt nicht von ungefähr: Schon auf PS3 und 360 erfreute sich GTA 5 einer enorm hohen Popularität, wurde später aber auch noch für PC, PS4 und Xbox One umgesetzt. Die Mehrspieler-Komponente GTA Online erhöhte schließlich die Langlebigkeit und generierte weitere Einnahmen mit Mikrotransaktionen. Dadurch landete der Titel auch noch Jahre nach der Erstveröffentlichung regelmäßig in den Verkaufs-Charts.Hier die Gesamtübersicht der Top-20-Platzierungen in den USA, in denen vor allem die Shooter-Reihe Call of Duty dominiert:Letztes aktuelles Video: GTA Online The Diamond Casino Heist