Grand Theft Auto 5: GTA Online: Spielerrekord im Dezember dank The Diamond Casino Heist

Rockstar Games meldet, dass im Dezember 2019 die bisher höchsten Spielerzahlen seit dem Start von GTA Online als Bestandteil von Grand Theft Auto 5 verzeichnet wurden. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen aber nicht. Im letzten Geschäftsbericht (Ende September 2019) hieß es, dass 115 Mio. Exemplare des Spiels weltweit ausgeliefert wurden."Dank euch allen geht Grand Theft Auto Online in sein siebtes Jahr und ist beliebter als jemals zuvor. Nachdem nach der Veröffentlichung von The Diamond Casino & Resort die Rekorde für die durchschnittlichen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Spielerzahlen im Juli und August gebrochen wurden, stellte die Veröffentlichung von The Diamond Casino Heist diese Rekorde sogar noch mal ein. Während der Weihnachtszeit kehrten mehr Spieler als jemals zuvor ins Spiel zurück. Die beiden direkt aufeinanderfolgenden kolossalen Updates - die größten, die GTA Online jemals erlebt hat - machten den Dezember 2019 auch zu unserem bisher stärksten Monat im Hinblick auf die Spielerzahlen", schreiben die Entwickler.Darüber hinaus war 2019 das bislang erfolgreichste Jahr von GTA 5, wenn die Videoaufrufe auf YouTube betrachtet werden. Der Zeitraum zwischen dem 30. Dezember 2019 und dem 5. Januar 2020 war die beste Woche aller Zeiten. GTA5-Videos erzielten in der am 12. Januar 2020 endenden Woche neue Rekordwerte für Engagement in Form von Likes und Kommentaren - gemäß der Video-Performance-Daten von Tubular Labs. Rockstar Games : "In GTA Online erwartet euch mit einem Geldbonus von bis zu 2.000.000 GTA$ das bislang größte Geldgeschenk. Ab 30. Januar könnt ihr euch 1.000.000 GTA$ holen, indem ihr einfach nur vor dem 5. Februar spielt. Wenn ihr zwischen dem 6. und dem 13. Februar spielt, erhaltet ihr erneut 1.000.000 GTA$."Auch in diesem Jahr sollen "viele weitere Inhalte" erscheinen. Für GTA Online steht als nächstes eine Open-Wheel-Rennserie mit neuen Fahrzeugtypen in den Startlöchern - mit streckenbasierten Hochgeschwindigkeitsrennen inkl. Boxenstopps. Große Updates und "einige Überraschungen" sollen später folgen.Letztes aktuelles Video: GTA Online The Diamond Casino Heist