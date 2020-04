Grand Theft Auto 5: GTA Online: "Gerald's Last Play" mit sechs Kontaktmissionen

"Um die Wurst: Dieses Schlachthaus scheint nicht das zu sein, wonach es aussieht – Geralds langjährige Rivalen nutzen es, um ihren Stoff herzustellen, den sie dann auf der Straße verticken. Kümmert euch um die rivalisierenden Gang-Mitglieder, die das Gebäude bewachen und schnappt euch ihr „Rezept“. Es wird aber nicht ganz einfach, da auch Fähigkeiten als Tresorknacker gefragt sind.

Gute Figur: Ein cleverer rivalisierender Dealer versteckt neuerdings Kokain in Actionfiguren und Gerald hat einen Tipp erhalten, dass er bei seinen Geschäften nicht unbedingt zurückhaltend ist. Schnappt euch den Van und findet die abgelieferten Figuren ... und macht euch dabei auf alles gefasst.

Schneller Handel: Biker versuchen, Gerald aus dem Geschäft zu drängen und unterbieten ihn an jeder Ecke. Helft Gerald, ein deutliches Zeichen zu setzen, indem ihr Vorräte aus ihren bekannten Unternehmen stehlt.

Dealerjagd: Ein Deal ist schiefgelaufen und die Spieler müssen den verlorenen Stoff lokalisieren, den Gerald mit einem Sender versehen hat. Rivalisierende Gangs wissen darüber aber auch Bescheid und so liegt es an den Spielern, die Ware zu finden und sich dabei die Cops vom Hals zu halten.

Miese Gesellschaft: Gerald hat endgültig genug von einem feindlichen Gangboss und will ihn ausschalten – aber dazu muss er ihn zuerst aufspüren. Um den feindlichen Anführer aus seinem Versteck zu locken, müsst ihr zuerst seine Crew ausschalten.

Endprodukt: Gerald will seine gesamte Ware bei einem großen Deal mit einem örtlichen Käufer abstoßen. Sorgt dafür, dass das Geschäft sauber über die Bühne geht."

"Doppelte GTA$ & RP auf "Gerald's Last Play"-Missionen, alle anderen Kontaktmissionen sowie auf VIP-Arbeit und -Herausforderungen

Dreifache GTA$ & RP in Open-Wheel-Rennen

Dreifache Gehälter für Leibwächter und Mitarbeiter

Der Karin Sultan Classic in speziellem Design erwartet euch als Hauptpreis am Glücksrad

Rabatte auf Executive-Büros & Immobilien

Fahrzeugrabatte – 25 % auf den Ocelot R88 oder 70 % auf den gepanzerten Karin Kuruma

Fortlaufende Twitch-Prime-Belohnungen"

