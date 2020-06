Grand Theft Auto 5: Wird 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen

Aktualisierung vom 12. Juni 2020, 13:40 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 11. Juni 2020, 22:12 Uhr:

Rockstar Games hat derweil bestätigt, dass Grand Theft Auto 5 in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres auf den Konsolen der nächsten Generation erscheinen wird, also neben der PlayStation 5 auch auf der Xbox Series X ( Microsoft ).Rockstar Games: "Diese neuen Versionen von GTAV werden mit technischen Verbesserungen, überarbeiteter Grafik und gesteigerter Leistung die neueste Hardware voll ausnutzen, um das Spiel noch schöner und flüssiger zu machen, als jemals zuvor (...) Und für die (...) lebendige Community von GTA-Online-Spielern auf der ganzen Welt geht die Reise durch die sich stetig weiterentwickelnde, gemeinsam genutzte Welt von GTA Online auf der neuen Generation mit weiteren neuen Updates weiter - sowie mit zusätzlichen GTA-Online-Inhalten exklusiv für die neuen Konsolen und PC. Außerdem wird in der zweiten Hälfte 2021 auch eine neue eigenständige Version von GTA Online erscheinen, die in den ersten drei Monaten für PlayStation-5-Spieler kostenlos verfügbar sein wird. (...) Darüber hinaus erhalten alle PlayStation-Plus-Spieler auf PlayStation 4 in jedem Monat, in dem sie bis zur Veröffentlichung von GTA Online auf PS5 GTA Online spielen, 1.000.000 GTA$ innerhalb von 72 Stunden auf ihrem Maze-Bankkonto im Spiel gutgeschrieben."Nach dem obligatorischen Rückblick auf die PlayStation 4 hat Sony die erste PS5-Umsetzung angekündigt, und zwar die PS5-Umsetzung von Grand Theft Auto 5. Das Spiel von Rockstar Games wird 2021 in "überarbeiteter Form" auf der Next-Generation-Konsole erscheinen. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht. Käufer einer PlayStation 5 sollen zeitbegrenzt kostenlos Zugang zu GTA Online erhalten (PS-Plus-Abo erforderlich). PS.Blog : "Grand Theft Auto 5 für PS5 bietet eine Reihe technischer Verbesserungen, visueller Upgrades und Leistungsoptimierungen, um die Vorteile der leistungsstarken neuen Hardware der Konsole voll auszuschöpfen und so das Spiel noch ansprechender und reaktionsschneller als je zuvor zu gestalten.""Für die riesige und dynamische Community der Grand Theft Auto 5 Online-Spieler weltweit wird die Reise durch die sich ständig weiterentwickelnde, gemeinsame Welt von Grand Theft Auto 5 Online für PS5 fortgesetzt. Dabei erwarten euch zusätzliche Grand Theft Auto 5 Online-Inhalte exklusiv für die Hardware der neuesten Generation. Außerdem ist eine neue, eigenständige Version von Grand Theft Auto 5 Online exklusiv für PlayStation 5 drei Monate lang kostenlos erhältlich.""Und ab heute erhalten alle PlayStation Plus-Mitglieder mit Grand Theft Auto 5 auf PS4 bis zur Veröffentlichung von Grand Theft Auto 5 Online auf PS5 für jeden Monat, in dem sie Grand Theft Auto 5 Online spielen, innerhalb von 72 Stunden $1.000.000 auf ihr Maze Bank-Konto im Spiel."Letztes aktuelles Video: GTA Online The Diamond Casino Heist