Grand Theft Auto 5: GTA Online: Los Santos Summer Special startet am 11. August

"Besitzer einer Galaxy-Superyacht können eine Reihe brandneuer Missionen in Angriff nehmen - entweder alleine oder mit bis zu drei Schiffskameraden. Dabei kommen Seeleute aller Couleur zum Zuge, egal ob man Tiefseetauchen oder hochgradigen Hochgeschwindigkeitsspaß auf hoher See favorisiert.

Zwischen Lieferungen und Verkäufen können aufstrebende Spieler auf den Straßen neue Konkurrenzkämpfe an einigen überraschenden Schauplätzen austragen und dicke Belohnungen kassieren. Auf dem Gelände des Diamond Casino & Resort sind darüber hinaus eine Reihe von Gegner-Modi verfügbar.

Bei den Online-Fahrzeughändlern gibt es mehr als ein Dutzend neue Fahrzeuge zu kaufen, unter anderem welche, die bei Benny's umgebaut werden können, aber auch Geländewagen, aufmotzbare Sportwagen und zwei neue Open-Wheel-Schönheiten. Bringt sie in einer Reihe neuer Open-Wheel-Rennen an ihre Grenzen - oder entwerft mit dem neuen Editor für Open-Wheel-Rennen eure eigenen Straßenkurse.

Dazu gesellen sich eine Vielzahl an allgemeinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen. In den kommenden Monaten wird es auch weiterhin unsere wöchentlichen Serie mit Spezial-Events und -Boni geben, wenn am 11. August das Los Santos Summer Special in GTA Online erscheint."

