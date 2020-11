Grand Theft Auto 5: GTA Online: Bisher größte Erweiterung "The Cayo Perico Heist" angekündigt - auch für Solo-Spieler

Rockstar Games hat die bisher größte Erweiterung für GTA Online angekündigt: The Cayo Perico Heist. Der neue Raubüberfall spielt an einem exotischen Schauplatz. Es gilt ein bestens gesichertes Anwesen auszurauben. Man wird diesen "Heist" entweder alleine oder gemeinsam mit bis zu vier Spielern angehen können. Ansonsten werden neue "Social Spaces", weitere Radiosender mit mehr als 100 Songs, zahlreiche Fahrzeuge, neue Waffen und ein schwerbewaffnetes U-Boot als Hauptquartier versprochen. The Cayo Perico Heist wird am 15. Dezember veröffentlicht.Bisher wurden Heists und Co. stets als kostenlose Updates von Rockstar Games veröffentlicht. Ob sie an der Regelung auch bei The Cayo Perico Heist festhalten, ist bisher unklar. Rockstar Games : "Es ist an der Zeit, mit noch höheren Einsätzen zu spielen als jemals zuvor. Ihr habt einen verurteilten Spion aus der Bolingbroke-Strafanstalt befreit. Ihr habt die Welt vor einem egomanischen Tech-Milliardär gerettet. Und ihr habt es entgegen allen Erwartungen geschafft, ein Casino um seine Einnahmen zu erleichtern. Dieses Mal bekommt ihr es aber mit einer ganzen Insel zu tun. (...) Ihr müsst einen Weg finden, Cayo Perico zu infiltrieren, eine der am besten gesicherten Privatinseln der Welt. Umgeht die dort stationierten schwerbewaffneten Sicherheitskräfte oder neutralisiert sie und entkommt mit wertvollen Beweisstücken sowie mit so vielen Kunstwerken, Gold und Drogengeld wie ihr tragen könnt."Letztes aktuelles Video: GTA Online The Cayo Perico Heist ab 15 Dezember