Grand Theft Auto 5: The Music Locker und neue Musik

In Los Santos eröffnet "bald" der neue Social Space: The Music Locker - ein Underground-Club im Diamond Casino & Resort (GTA Online). Der Nachtclub soll zur Bühne für DJs wie Moodymann samt seiner Hintergrundtänzer, das Berliner Kollektiv Keinemusik und Palms Trax werden. "Der Music Locker bietet eine breite Klangpalette aus Motor-City-Soul, Techno, Disco-Sounds und Old-School-House", schreibt der Publisher. Der "Music Locker" ist offen für jedermann und sollte die erste Anlaufstelle für Spieler sein, die sich nach einem Job in tropischeren Gefilden sehnen ( nächster Heist ). Rockstar Games : "Die Eröffnung des Clubs in der ersten Woche übernimmt die Detroiter Legende Moodymann mit feinstem Motor-City-Soul, Techno- und Disco-Sound auf dem Plattenteller, unterstützt von seinen talentierten Hintergrundtänzern. Später in der Saison nimmt das Berliner Kollektiv Keinemusik Clubgänger mit auf eine musikalische Reise von Strandparties unter freiem Himmel hin zu den dunkelsten Nächsten in Europa. Währenddessen bereitet sich Palms Trax darauf vor, euch Ende des Jahres während seiner Residency im Music Locker Old-School-House, exotische Disco-Klänge und das Neueste des UK-Undergrounds zu präsentieren.Der Music Locker ist für jedermann zugänglich, aber Besitzer eines Penthouses im Diamond haben exklusiven Zugang zum VIP-Bereich im Club mit eigener Bedienung. Bereitet euch darauf vor, euch einen Tisch (oder Strohhalm) mit Los Santos' Elite zu teilen und Drinks auf extrem teure Schuhe zu verschütten. Und falls ihr eine Pause von Los Santos braucht und euch nach einem Job in tropischeren Gefilden sehnt, solltet ihr bei eurem nächsten Besuch in der Stadt zuallererst den Music Locker aufsuchen.In Kürze erwarten euch haufenweise musikalische Neuigkeiten aus Los Santos, darunter Informationen zu neuen Radiosendern, weiteren DJs und neuen Songs für bestehende Sender als Teil des größten Musik-Updates, das die Stadt in sieben Jahren erlebt hat."Letztes aktuelles Video: GTA Online The Cayo Perico Heist ab 15 Dezember