Grand Theft Auto 5: GTA Online: The Cayo Perico Heist - bisher größtes Update veröffentlicht; auch solo spielbar

Für GTA Online ( Grand Theft Auto 5 ab 23,99€ bei kaufen ) ) erscheint heute die bisher größter Erweiterung: The Cayo Perico Heist. Der besagte Raubzug soll das ambitionierteste Abenteuer in Grand Theft Auto Online sein und kann von Anfang bis Ende entweder als Einzelkämpfer oder mit bis zu drei anderen Spielern gespielt werden. Rockstar Games : "Der Madrazo-Clan hat ein Problem mit seinem Zulieferer, dem berüchtigten Drogenbaron El Rubio. Nun ist es an den Spielern, einen Zugang zu El Rubios streng bewachtem Privatanwesen auf der Insel Cayo Perico zu finden und mit den belastenden Dokumenten wieder zu verschwinden, um den Verbrecherboss dingfest zu machen - und natürlich so viele Juwelen, Kunstwerke und Geld einzusacken, wie sie tragen können. Anschließend müssen sie einen Weg finden, wieder heil nach Los Santos zurückzukehren.""Entdeckt Dutzende von Wegen, einen brandneuen Schauplatz zu infiltrieren und die ultimative Beute zu ergattern. Eure Reise beginnt mit der Vorstellung einer neuen Kontaktperson, die ihr in der neuesten Attraktion der Nachtclub-Szene von Los Santos kennenlernt."Daürber hinaus werden drei neue Radiosender hinzugefügt: Still Slipping vom UK-DJ Joy Orbison, Kult FM (moderiert von Julian Casablancas (The Strokes, The Voidz) und mit Gastauftritten von Mac DeMarco, David Cross und Tony Mac)) und Music Locker Radio, das die Club-Sounds von Moodymann, Keinemusik und Palms Trax nach Los Santos bringt. Zudem gibt es Playlist-Erweiterungen für Worldwide FM mit Gilles Peterson und FlyLo FM von Flying Lotus – insgesamt gibt es mehr als 250 neue Musik-Tracks.The Cayo Perico Heist umfasst außerdem eine Reihe neuer Waffen und Fahrzeuge, ein schwerbewaffnetes U-Boot als Hauptquartier für den Raubüberfall, und eine Reihe von Verbesserungen für die gesamte Spielwelt."The Cayo Perico Heist ist unser Angebot, Menschen zusammen zu bringen, um gemeinsam so sicher wie möglich zu feiern - und den Spielern gleichzeitig unseren bisher größten und besten Heist zu bieten", sagt Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. "Es war ein schwieriges und herausforderndes Jahr und wir wollten etwas erschaffen, mit dem jeder Spaß haben kann - wir können es kaum erwarten, dass ihr es spielt."Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Details zu GTA Online: The Cayo Perico Heist, dem größten Event in der siebenjährigen Geschichte von GTA Online nach über 135 Millionen verkauften Exemplaren von GTA 5.Letztes aktuelles Video: GTA Online The Cayo Perico Heist Trailer