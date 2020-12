Grand Theft Auto 5: Mehr Solo-Inhalte für GTA Online geplant

Für GTA Online wurde in der vergangenen Woche das bisher größtes Update "The Cayo Perico Heist" veröffentlicht ( wir berichteten ). Den Raubzug konnte man mit mehreren Spielern oder auch komplett alleine angehen. Tarek Hamad (Director of Design Production) und Scott Butchard (Design Director: World & Content) von Rockstar Games sprachen in dem Zusammenhang mit dem Magazin GQ via PC Gamer über mehr Solo-Inhalte für GTA Online.Scott Butchard: "Es ist etwas, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt und die Community hatte sich auch schon lautstark dazu geäußert. Es ist etwas, das wir unbedingt weiterführen wollen. Wir wollen Teams und Spieler, die im Koop spielen wollen, entsprechend unterstützen. Gleichzeitig wollen wir aber auch Solo-Spielern die Möglichkeit geben, ein genauso gutes Spielerlebnis zu haben. Beides hat Vorteile. Wenn man alleine reingeht, ist man zu 100 Prozent auf sich allein gestellt und es ist viel einfacher, sich unauffällig zu bewegen und zu planen, da man nicht auf Kommunikation angewiesen ist. Mit mehreren Spielern kann man sich aufteilen und mehrere Dinge auf einmal tun. (...) Ich denke, man kann das bei [GTA] Online sehen und ich denke, dass wir in Zukunft mehr von diesem Singleplayer-Element einbauen werden."Im Anschluss wurde Tarek Hamad gefragt, ob Rockstar Games weiterhin Singleplayer-Geschichten erzählen möchte. Seine Antwort fällt kurz aber eindeutig aus: "Auf jeden Fall!" Allerdings ist unklar, ob sich seine Aussage ausschließlich auf GTA Online oder andere Rockstar-Projekte bezieht, schließlich fand das Interview im Kontext von "The Cayo Perico Heist" statt.In einem weiteren Interview mit GameStar erklärte Butchard noch, dass sie in den letzten Jahren festgestellt hätten, dass die Spieler zwar gerne mit anderen Spielern in derselben GTA-Online-Session aktiv wären, aber nicht unbedingt alle Inhalte (gemeinsam) miteinander erleben oder teilen wollen. Auch die letzten Heists erforderten nicht immer eine volle Gruppe (vier Spieler).Letztes aktuelles Video: GTA Online The Cayo Perico Heist Trailer