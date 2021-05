Grand Theft Auto 5: Termin der Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X|S & Sommer-Updates für GTA Online

Rockstar Games wird die erweiterten und verbesserten Versionen von Grand Theft Auto 5 ab 19,89€ bei kaufen ) und Grand Theft Auto Online am 11. November 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlichen. Bis dahin wird GTA Online einige Updates über den Sommer 2021 hinweg erhalten.Rockstar Games: "In Los Santos kehrt die Autoszene im großen Stil auf die Straßen zurück und beschert allen Fans von Performance- oder optischen Verbesserungen neue Möglichkeiten, sich mit gleichgesinnten Tuning-Enthusiasten zu treffen, um ihre neuen Fahrzeuge zu testen und vorzuzeigen, ohne dabei von der Obrigkeit oder anderen Unruhestiftern gestört zu werden. Das neuerliche Interesse bringt einen neuen illegalen Car Meet in die Gegend. Darüber hinaus gibt es Neuerungen für die lokale Rennszene – und die Nachfrage nach gestohlenen Fahrzeugen war noch nie so hoch wie jetzt. Macht euch auf enorme Risiken und exzessive Action gefasst, wenn die Crews auf den Straßen nach den aktuell gewünschten Fahrzeugen suchen, sich mit anderen in neuen Renntypen messen oder eine Reihe mehrteiliger Raubmissionen durchziehen, bei denen ein präzise modifiziertes Fluchtfahrzeug zur besten Waffe wird. All das erwartet euch später im Sommer.""Um euch angemessen auf das Sommer-Update für GTA Online vorzubereiten, stehen acht neue Stuntrennen in den Startlöchern, die ab dem 27. Mai in der Stunt-Serie in GTA Online zu finden sein werden. Die neuen Strecken konfrontieren alle Stuntrennfahrer mit zahlreichen nervenaufreibenden Situationen in einer Reihe verschiedener Fahrzeugklassen. Schon bald darauf erhalten alle Fans des futuristischen Modus Deadline sieben neue Arenen, in denen sie ihre Gegner mit der explosiven Lichtspur der Shotaro pulverisieren können. Euch steht der Sinn eher danach, Wellen von bewaffneten Feinden auszuschalten? Der Modus Überlebenskampf wird ebenfalls um neue Schauplätze in Los Santos und Blaine County erweitert."