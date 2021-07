Grand Theft Auto 5: GTA Online: Die Underground-Autoszene in Los Santos Tuners

Am 20. Juli 2021 erscheint mit "Los Santos Tuners" das nächste Update für GTA Online, das sich auf die Underground-Autoszene von Los Santos konzentriert. Wichtigster Ausgangspunkt ist der soziale Treffpunkt "LS Car Meet". An diesem Ort trifft sich die Underground-Autoszene ungestört (und ohne PvP)."Ihr könnt eure getunten Fahrzeuge präsentieren oder die Styles und Modifikationen von Gleichgesinnten bewundern, Mitglied im LS Car Meet werden sowie eure Fahrzeuge vor fachkundigem Publikum tunen, sie auf der Teststrecke austesten und neue Fahrzeuge Probe fahren", schreibt Rockstar Games. "Euch erwarten neue Rennen im LS Car Meet wie direkte Duelle und Zeitrennen sowie neue Rennen auf den Straßen von Los Santos wie die Straßenrennserie und die Verfolgungsserie. Es wird viele neue Fahrzeuge geben, die ihr aufmotzen könnt, und - nicht zu vergessen - Geschwindigkeitsverbesserungen für ausgewählte Fahrzeuge in GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, das später im Jahr erscheint."Rockstar Games: "Das LS Car MeetUm loszulegen, müsst ihr euch zu einem unscheinbaren, mit Graffiti besprühten Lagerhaus am Rande der Stadt begeben. Sperrt einfach die Ohren auf, die Motorengeräusche geben euch bestimmt einen Hinweis. Oder sucht nach der provisorischen Ziellinie auf der Straße davor. Das LS Car Meet folgt dem Motto 'good vibes only' und ist daher der perfekte Ort, um den Gesetzeshütern und den kleinkriminellen Trotteln, die Los Santos und seine Umgebung terrorisieren, aus dem Weg zu gehen. Parkt eure Attitüde (und etwaige bewaffnete Fahrzeuge) am Eingang und teilt eure Liebe zu Autos mit Gleichgesinnten. Hier findet ihr unzählige Möglichkeiten, um tief in das pulsierende Herzstück der Szene einzutauchen, eure wertvollen persönlichen Fahrzeuge aus eurer Kollektion zu präsentieren oder die der anderen zu begutachten.LS-Car-Meet-MitgliedschaftUm loszulegen, schaltet ihr einen neuen Reputationsfortschritt frei, über den ihr mit jedem Level neue Vorteile erhaltet. Außerdem bekommt ihr Zugang zur Teststrecke, einem großen Areal im Lagerhaus des Car Meet. Hier könnt ihr mit euren Freunden nach Herzenslust fahren, driften und springen, ohne dabei von nervtötenden Fußgängern oder der Polizei gestört zu werden. Auf der Teststrecke findet ihr zudem Testfahrzeuge – das ist eure Chance, euch hinter das Lenkrad einer rotierenden Auswahl an Fahrzeugen zu setzen und sie an ihre Grenzen zu bringen. Wenn ihr 50.000 GTA$ auf den Tisch legt, um Mitglied beim LS Car Meet zu werden, erhaltet ihr sogar noch weitere Privilegien.Die Mitglieder können an abwechselnden Preisfahrzeug-Herausforderungen teilnehmen, um besondere Preisfahrzeuge zu gewinnen. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu einigen besonderen Läden und Features wie dem Merch-Shop, dem Tattoo-Studio und dem Tuningbereich, in dem ihr eure Fähigkeiten als Schrauber vor fachkundigem Publikum unter Beweis stellen könnt. Höherrangige Mitglieder können auch eine private Übernahme starten und das Car Meet samt der Farbe der Lichter und Banner ganz nach ihrem Geschmack dekorieren.Neue RennenMit Los Santos Tuners erscheinen auch neue Rennen, inner- und außerhalb des Car Meet. Auf der Teststrecke könnt ihr an freundschaftlichen Wettbewerben wie direkten Duellen teilnehmen, in denen euch Geschwindigkeit und Präzision den nötigen Vorteil verschaffen, um euren Gegner in einem kurzen Rennen zu schlagen. In Spurts müssen bis zu vier Spieler 20 Kontrollpunkte passieren. In Zeitrennen habt ihr auf der Teststrecke die Möglichkeit, eure Fahrzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen und euren persönlichen Rekord aufzustellen. Bis zu 30 Spieler können sich auf der Teststrecke befinden, der Kontakt wird während der Wettbewerbe aber deaktiviert. Außerdem können Mitglieder auch eine private Teststrecke für sich alleine nutzen. Abseits der Teststrecke gibt es für Mitglieder auch neue Rennserien in der Stadt: die Straßenrennserie und die Verfolgungsserie.Die Straßenrennserie bietet genau das, was draufsteht: harte Wettkämpfe auf kreativen Strecken auf den Straßen einiger der schönsten Viertel von Los Santos – samt Abkürzungen, die sowohl Chance als auch Risiko sein können. Die Verfolgungsserie bietet den Fahrern ein offeneres Erlebnis: Dank sparsam auf der Karte verteilten Kontrollpunkten müsst ihr eine kreative Route finden. Immerhin tretet ihr ja gegen andere Rennfahrer an und habt zusätzlich das LSPD an eurem Auspuff kleben. Sprints hingegen sind Punkt-zu-Punkt-Herausforderungen im freien Modus: Mit bis zu drei weiteren Fahrern liefert ihr euch hier halsbrecherische Rennen vom LS Car Meet zu verschiedenen Orten wie dem LSIA und zurück.Reputation verdienenIn der Welt von Tuning-Enthusiasten ist Reputation eine wertvolle Währung. Verdient Reputation, indem ihr an Rennen teilnehmt (und sie gewinnt), euch tägliche Login-Boni holt, Zeit auf der Teststrecke verbringt oder einfach nur im Car Meet abhängt. Durch das Erhöhen der Reputation erhaltet ihr Belohnungen, um euren Status in der Szene aufzubessern. So schaltet ihr beispielsweise alle Arten von coolen neuen Modifizierungsoptionen wie neue Reifen und Lackierungen frei, kommt in den Genuss von Handelspreisen für bestimmte Fahrzeuge, erhaltet Zugang zu neuen Rennmodi oder bekommt sogar die Möglichkeit, euer eigenes privates Car Meet zu veranstalten.Neue FahrzeugeNatürlich versorgt dieses Update für GTA Online alle Autohändler in Los Santos mit einer ganz neuen Kollektion frischer Fahrzeuge – von importierten Tuner-Autos von Annis, Dinka, Übermacht und anderen bis hin zu den ehrlichen Muscle-Cars von Vapid, die die Amerikaner so sehr in ihr Herz geschlossen haben. Insgesamt wird es im Laufe des Sommers 17 neue Fahrzeuge geben, zehn davon direkt zur Veröffentlichung am 20. Juli. Und: Wenn GTA Online später im Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint, könnt ihr ausgewählten Fahrzeugen brandneue Geschwindigkeitsverbesserungen und mehr verpassen. Diese besonderen Upgrades werden nur in Grand Theft Auto V für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein – weitere Details dazu gibt es demnächst.Das Los Santos Community Meet UpWenn ihr vor der Veröffentlichung des Los Santos Car Meet GTA Online spielt, habt ihr die Möglichkeit, einige besondere Belohnungen abzustauben. Trefft euch schon jetzt mit anderen, indem ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt vor der Veröffentlichung des Updates GTA Online spielt und erhaltet das Los-Santos-Customs-T-Shirt. Nehmt (über das Interaktionsmenü) an einem Spontanrennen teil und erhaltet die Los-Santos-Tourjacke.Spielen und spezielle Belohnungen verdienenWenn ihr im freien Modus ein Fahrzeug stehlt und es zu LS Customs bringt, werdet ihr mit dem Los-Santos-Customs-Arbeitsoverall belohnt, der perfekt für euren inneren Autoschrauber geeignet ist. Holt euch eure Belohnungen ab, indem ihr am oder nach dem 20. Juli Los Santos Tuners spielt. Die Gegenstände werden innerhalb von 72 Stunden nach dem Login ab dem 23. Juli in eurer Garderobe zu finden sein."