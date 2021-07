Grand Theft Auto 5: GTA Online: Großes Update "Los Santos Tuners" veröffentlicht

Obey Tailgater S

Für GTA Online als Bestandteil von Grand Theft Auto 5 ab 21,89€ bei kaufen ) erscheint heute mit "Los Santos Tuners" ein großes (kostenloses) Inhaltsupdate. "Los Santos Tuners" konzentiert sich auf die Underground-Autoszene von Los Santos und umfasst neue Vehikel, Fahrzeugmissionen und den sozialen Tuner-Treffpunkt "LS Car Meet". Den Treffpunkt findet man in einem verlassenen Lagerhaus am Rande von Cypress Flats. An diesem gewaltfreien Ort (kein PvP) können sich bis zu 30 Spieler treffen, um dort modifizierte Fahrzeuge zu präsentieren, andere Autos zu betrachten bzw. in Echtzeit zu tunen und die Boliden auf einer Teststrecke auszuprobieren. Der Rockstar Editor funktioniert auch im LS Car Meet.Das Update umfasst außerdem neue Renntypen, eine Autowerkstatt als Schaltzentrale, sechs mehrteilige Aufträge (Raubzüge) mit Bezug zur Tuningszene und zehn anpassbare Fahrzeuge. Weitere Fahrzeuge sollen in den kommenden Monaten folgen. Es wird außerdem neue Wege geben, um Musik über Media-Sticks zu sammeln. Radiosender können fortan auch als Favoriten markiert werden.Rockstar Games: "Das LS Car Meet wird von Mimi organisiert. Mimi ist quasi die Botschafterin der LS-Tuningszene und hilft neuen Car-Meet-Mitgliedern dabei, sich zurechtzufinden und ihre Car-Meet-Reputation auszubauen. Sie versorgt sie mit Zugang zu einer Vielzahl von Mitgliedsvorteilen, Rabatten und zusätzlichen Features, wie dem Zugang zur neuen Teststrecke, um neue Fahrzeuge auszuprobieren, noch nicht erschienene Fahrzeuge Probe zu fahren, bei der Preisfahrzeug-Herausforderung zu glänzen und Fahrzeuge mit Freunden zu modifizieren. Mitglieder können außerdem auf der Straße in neuen Verfolgungs- und Straßenrennen antreten und vieles mehr. (...) Moodymann, seines Zeichens Resident-DJ im Music Locker und Auto-Aficionado, ist in der Tuningszene kein Unbekannter und taucht regelmäßig beim Meet auf, um inkognito als Kenny (aka KDJ) illegale Gelegenheiten ausfindig zu machen. Kenny und seine Komplizin Sessanta haben einen Geschäftsvorschlag für alle furchtlosen Fahrer im Gepäck: Sie können bei einer Reihe actiongeladener Raubzüge dabei sein, solange sie in Form einer modifizierbaren, voll funktionierenden Autowerkstatt eine legale Geschäftsfassade vorweisen können. Sobald die Autowerkstatt in der Tuningszene etabliert ist, kann der Besitzer eine brandneue Serie bombastischer Raubzüge (Aufträge) inszenieren, an hochkarätigen Straßenrennen und Autodiebstählen teilnehmen und vieles mehr - entweder allein oder zusammen mit einer Crew."GTA Online ist auf PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Es ist via Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Das Next-Gen-Update für PS5 und Xbox Series X/S soll im Herbst erscheinen. Es wird außerdem "neue Geschwindigkeitsverbesserungen für ausgewählte Fahrzeuge" geben - "wie etwa für die neuen Versionen des Bravado Banshees, dem Klassiker aus Grand Theft Auto 3. Weitere Details findet ihr im Newswire bei Rockstar Games "LSCM-Mitglieder können auch Car-Meet-Reputation sammeln, indem sie die Teststrecke nutzen, Car Meets besuchen, an Car-Meet-Rennen teilnehmen, in der Tuningwerkstatt einkaufen und mehr. Über die Car-Meet-Reputation werden eine Vielzahl an Belohnungen und Inhalten freigeschaltet wie das Privileg, ein eigenes Car Meet nur für eingeladene Gäste zu organisieren und dafür die Location ganz nach dem eigenen Geschmack zu dekorieren."Die neuen Fahrzeuge in Los Santos Tuners:"Los Santos Tuners bringt Neuerungen für das Radio sowie neue Wege, Musik zu finden und zu hören, während man durch die Gegend cruist. Los Santos Tuners hat für Audiophile einiges zu bieten: von einem neuen abwechslungsreichen Mix und exklusiven neuen Tracks von Music-Locker-DJ Moodymann, über das Ingame-Debüt von CircoLoco Records' Monday Dreamin' bis hin zu einem brandneuen Mix von CircoLoco-Records-Alumnus Seth Troxler und mehr. Moodymann hat vorübergehend vielleicht die Club- für die Autoszene verlassen, aber er liefert immer noch neue Musik, diesmal unter seinem Autosezenen-Alias Kenny oder KDJ. Macht seine Bekanntschaft, um an seinen Backyard Boogie Mix, einen kräftigen Cocktail aus House, Soul, Hip-Hop und mehr zu gelangen. Der Mix ist auf einem Media-Stick irgendwo im LS Car Meet zu finden.Über die ganze Stadt verteilt sind außerdem vier Media-Sticks mit jeweils einer der kürzlich veröffentlichten Monday Dreamin‘ EPs von CircoLoco Records. Wenn man alle vier Sticks findet, schaltet man einen ganz besonderen durchgehenden DJ-Mix frei: CircoLoco-Künstler Seth Troxler zerlegt alle 20 Tracks der „Monday Dreamin‘“-Compilation ihr ihre Komponenten, remixt sie und setzt sie zu einem neuen, nahtlosen und stimmigen DJ-Mix zusammen. Das Ergebnis ist exklusiv für Los Santos Tuners entstanden und stellt gleichzeitig das Debüt des CircoLoco-Records-Projekt im Spiel dar."