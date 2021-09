Grand Theft Auto 5: PS5-Umsetzung wurde auf März 2022 verschoben

Los Santos und Blaine County erwachen erst etwas später auf der PlayStation 5 zu neuem Leben: Grand Theft Auto 5 ab 13,99€ bei kaufen ) und Grand Theft Auto Online werden erst im März 2022 von Rockstar für Sonys aktuelle Konsole umgesetzt - so der deutsche PlayStation-Blog Neu dabei sind "eine Vielzahl" technischer und grafischer Verbesserungen, darunter Performance-Optimierungen für ausgewählte Fahrzeuge in GTA Online."Um sich auf die Veröffentlichung vorzubereiten, können neue und bestehende PlayStation Plus-Mitglieder weiterhin von zusätzlichen Vorteilen profitieren, darunter 1.000.000 GTA$* pro Monat in der PlayStation 4-Version von GTA Online, bis das Spiel im März 2022 für PlayStation 5 erscheint. Ihr könnt euch eure 1.000.000 GTA$ jeden Monat im PlayStation Store abholen.Außerdem kann die neue eigenständige Version von GTA Online in den ersten drei Monaten nach der Veröffentlichung im März 2022 exklusiv für PS5 kostenlos** heruntergeladen werden (GTA V wird zum Spielen nicht benötigt).* PS Plus erforderlich. Auf 1.000.000 GTA$ pro Spieler und Monat beschränkt.** Das Angebot gilt ab März 2022 drei Monate lang. Zum Spielen wird PS Plus benötigt (Abonnementgebühren fallen an).Für Deutschland: ** Das Angebot gilt ab März 2022 drei Monate lang. Zum Herunterladen und Spielen wird PS Plus benötigt (Abonnementgebühren fallen an)."Letztes aktuelles Video: GTA Online Los Santos Tuners Out Now