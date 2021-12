Grand Theft Auto 5: GTA Online: Kommendes Update mit Rückkehr von Franklin und Musik von Dr. Dre

Das erfolgreiche GTA Online von Rockstar Games erhält noch diesen Monat neue Story-Missionen hinzu. Mit ihnen kommt auch einer der Hauptcharaktere aus Grand Theft Auto 5 ( ab 21,90€ bei kaufen ) ins Online-Spiel. Zusätzlich wird auch der Rapper und Musik-Produzent Dr. Dre Teil des Updates sein und neue Musik für das Spiel beisteuern.Am 15. Dezember wird das Update "The Contract" für GTA Online veröffentlicht. Hier wird man neue Missionen mit Franklin Clinton erleben und erfahren, was er seit den Ereignissen in GTA 5 getrieben hat. Er hat eine Karriere in der Musikbranche gestartet und eine eigene Agentur gegründet. Einer seiner hochkarätigen Kunden ist der weltbekannte Rapper Dr. Dre.Das ist nicht der erste Auftritt des Rappers in der GTA-Welt. Er hatte schon einmal einen Cameo-Auftritt im "Cayo Perico-Heist", einer Mission für GTA Online, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Ihr "The Contract" wird man Dr. Dre dabei helfen, seine unveröffentlichte Musik wiederzufinden, die in falsche Hände geraten ist.Dementsprechend wird es auch neue, von Dr. Dre produzierte Musik in Los Santos geben.Die Radiosender sollen aktualisiert werden und neue Musik des Rappers sowie von einer "hochkarätigen Auswahl von Künstlern" beinhalten. Zusätzlich wird man sich mit dem Update auch auf einen neuen Radiosender mit besonderen Gastmoderatoren freuen können. "The Contract" bringt auch neue Gegenstände ins Spiel. Es ist schon bestätigt worden, dass zwei neue Waffen hinzugefügt werden: der Compact EMP Launcher und die Stun Gun. Außerdem stehen auch neue Autos wie der Enus Jubilee und der Dewbauchee Champion zum Verauf bereit. Die Erweiterung für den Multiplayer-Modus von GTA 5 wird kostenlos sein. Für die neuen Inhalte wie Waffen, Autos oder Immobilien muss aber Ingame-Währung ausgegeben werden.Letztes aktuelles Video: GTA Online The Contract