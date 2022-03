Grand Theft Auto 5: Preise der Next-Gen-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S stehen fest

Am 15. März 2022 wird GTA 5 offiziell auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S in den jeweiligen digitalen Stores erscheinen. Nachdem wir in dieser Woche bereits über die Details zu den Grafikmodi und dem Datentransfer berichtet haben , stehen nun auch die Preise der beiden Next-Gen-Versionen fest. Knapp drei Monate wird das Spiel von Rockstar Games zu einem günstigeren Einführungspreis erhältlich sein.Im PlayStation Store der PS5 könnt ihr Grand Theft Auto 5 ( ab 13,99€ bei kaufen ) derzeit für 9,99 Euro bestellen. Dieses Paket enthält den Story-Modus sowie die Multiplayer-Komponente GTA Online, die alle Abonnenten von PlayStation Plus in den ersten drei Monaten als Bonus geschenkt bekommen. Ab dem 14. Juni wird GTA 5 dann (zusammen mit Grand Theft Auto Online) zum Standardpreis von 39,99 Euro zur Verfügung stehen.Und auch im Microsoft Store ist das Spiel momentan günstiger. Die Version für Xbox Series X|S ist hier für 19,99 Euro erhältlich und beinhaltet sowohl den klassischen Story-Modus als auch GTA Online. Wer sich lediglich in die Online-Welt stürzen möchte, kann den Multiplayer-Part auch einzeln für 9,99 Euro kaufen. Ein kostenloses Upgrade für Vorbesitzer von GTA 5 gibt es nicht. Im April sollen dann übrigens auch physische Versionen des Open-World-Titels im Handel erscheinen.Letztes aktuelles Video: GTA Online The Contract