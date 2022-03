Grand Theft Auto 5: GTA Online: Rockstar Games stellt Mitgliedschaftsprogramm GTA+ vor

500.000 GTA$ als automatische Gutschrift auf eurem Maze-Bank-Konto.

Der Principe Deveste Eight – einschließlich einer kostenlosen Verbesserung von Hao’s Special Works, bevor diese allen Spielern zur Verfügung steht – sowie die Designs "Oranger HSW-Trip" und "HSW-CMYK-Glitch".

Die Autowerkstatt in La Mesa ist kostenlos bei Maze Bank Foreclosures verfügbar – sie führt eine Reihe verschiedener Gameplay-Updates im Rahmen von Los Santos Tuners ein. Besitzer einer Autowerkstatt können diese ohne Zusatzkosten nach La Mesa verlegen.

Erlass des Mitgliedsbeitrags im LS Car Meet. Aktuelle Mitglieder des LS Car Meets mit GTA+ erhalten in diesem Event-Zeitraum eine Gutschrift von 50.000 GTA$.

Yachtbesitzer erhalten ohne weitere Kosten ein Upgrade auf die Aquarius-Superyacht.

Das Gussét-Frog-T-Shirt und das Broker-Prolaps-Basketballtrikot und -shorts werden automatisch eurer Garderobe hinzugefügt.

Zugriff auf die Fließband-Lackierung für die Mammoth Avenger, den HVY MTW und den TM-02 Khanjali.

Kostenlose Farbvarianten und Embleme für die Autowerkstatt.

Dreifache GTA$ und RP in der HSW-Rennserie.

Doppelte Car-Meet-Reputation in allen Rennen der Straßenrennserie.

Wenige Tage nach dem Release der Next-Gen-Version von Grand Theft Auto 5 ( ab 21,90€ bei kaufen ) sowie GTA Online für PS5 und Xbox Series X|S haben die Entwickler von Rockstar Games ein Abonnement für den Multiplayer-Modus vorgestellt. Unter den Namen "GTA+" können sich Spieler künftig monatlich zusätzliche Extras für das Spiel sichern. Der Startschuss fällt am 29. März 2022 – exklusiv auf PS5 und Xbox Series X|S. Preislich werden 5,99 Euro pro Monat fällig.Die Inhalte von GTA+ wechseln ebenfalls im monatlichen Rhythmus. Laut Rockstar Games können sich Neulinge und Veteranen von GTA Online gleichermaßen über die große Auswahl an nützlichen Vorteilen für das Spiel freuen. Für den Zeitraum zwischen dem 29. März und dem 27. April 2022 hat das Studios bereits alle Inhalte von GTA+ enthüllt.In der folgenden Liste erhaltet ihr einen Überblick.Letztes aktuelles Video: GTA Online The Contract