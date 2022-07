Grand Theft Auto 5: Neues Criminal Enterprises-Update kommt heute – Was hat es zu bieten?

GTA Online: Darum geht's im Criminal Enterprises-Update

Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC) Screenshot - Grand Theft Auto 5 (PC)

Die Features im Überblick

Gelegenheit macht Diebe: Das sind die neuen Missionen

Frisches Futter für Fahrzeug-Fans

Weitere Verbesserungen des Spielerlebnisses

weniger haftende Reifen für Autos mit Zugang zu LS Car Meet

schnellere Lieferung von Fahrzeugen nach Anforderung beim Mechaniker

keine Strafen für das Zerstören gegenerischer Waffenfahrzeuge

Fahrzeugwerkstätten der Avenger sowie der mobilen Kommandozentrale nehmen nun alle Fahrzeuge auf, die in die Werkstatt passen

neue Filter und Bedienmöglichkeiten für die Webseiten von Legendary Motorsport und Southern San Andreas Super Autos

Betreten der Agentur bei Security-Aufträgen nun per Helikopter und Eingang auf dem Dach möglich

weniger Probleme bei der Ablieferung eines Kundenfahrzeugs aus der Autowerkstatt

höhere Laufgeschwindigkeit in bestimmten Immobilien wie Nachtclub oder Diamond Casino & Resort

mehr Zeit nach erstem Besuch um Cayo Perico zu erkunden

maximale Menge an Munition für alle Waffen gleichzeitig kaufbar

schnellerer Zugriff auf Snacks und Panzerung bei geöffnetem Waffenrad

sofortiges Auflegen bei Telefonanrufen

Deaktivierung des Ingame-Chats für PC-Spieler möglich

Kills/Tode-Statistik erfasst keine im freien Modus erzielten Kills mehr

Reihe an Verbeserungen für den Renn-Creator

Schon heute erscheint das neue kostenlose Update für den GTA Online-Modus. Es trägt den Namen Criminal Enterprises und bringt einige Erweiterungen sowie Verbesserungen mit.Seine Veröffentlichung feiert es auf allen Plattformen gleichzeitig, nachdem die Welt von GTA Online erst vor wenigen Monaten als Standalone-Version für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erschienen ist. Was das große Criminal Enterprises-Update so zu bieten hat, klären wir nachfolgend.Story-technisch könnte das neue GTA-Update kaum realitätsnäher angesiedelt sein, betrachtet man einmal aktuelle globale Entwicklungen. Los Santos und Blaine County leiden an einer Hitzewelle, deren extreme Temperaturen sich auf einem neuen Höchststand befinden. Als urplötzlich auch noch die Benzinpreise verrückt spielen, bringt dies die Wirtschaft ins Wanken. Davon profitiert natürlich – wie könnte es in echter Grand Theft Auto-Manier auch anders sein – die kriminelle Unterwelt. Führungskräfte, Biker, Nachtclubbesitzer und Waffenschmuggler eröffnen sich so völlig neue Möglichkeiten, ihren zwielichtigen Geschäften nachzukommen.Indes vermutet die IAA bereits, dass die korrupte Ölmagnatenfamilie der Duggans möglicherweise hinter den stetig steigenden Benzinpreisen stecken könnte. Nun benötigt der US-amerikanische Auslandsnachrichtendienst, der lose auf der CIA basiert, begabte Freelancer, um an die Geheimnisse der Duggans zu gelangen.Bevor wir noch etwas konkreter auf die Neuerungen des Criminal Enterprise-Updates für GTA Online eingehen, stellen wir euch die frischen Features einmal kurzerhand im Überblick vor. Die kriminellen Karrierepfade werden um neue Geschäftsmöglichkeiten erweitert. Darüber hinaus gibt es neue, tiefergehende Kontaktmissionen, in denen wir uns im Zuge der Ermittlungen gegen die Duggans-Familie als vereidigte IAA-Agenten ausgeben dürfen. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Verbesserungen, die das Gameplay betreffen sollen sowie höher ausfallende Auszahlungen für verschiedene Aktivitäten.Wem das nicht genügt, der bekommt den gesamten Sommer über neue Modi, Fahrzeuge und Sammelgegenstände en mass von den Entwicklern versprochen. Nebenbei sollen besondere Events, etwa sogenannte Showrooms, die es uns ermöglichen, neue Vehikel direkt vor Ort zu testen, frischen Wind in die Welt von GTA Online bringen.Während sich nichtsahnende Urlauber an den Sandstränden von San Andreas die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, arbeitet man in der kriminellen Unterwelt von Los Santos hart, um möglichst viel Schotter aus den neuen Geldquellen herauszupressen. Neue Missionen und illegale Aktivitäten für die vier kriminellen Karrieren aus dem Career Builder, die wir eingangs bereits erwähnt haben, stehen euch dabei zur Wahl.: Zwei neue Missionen zur Frachtbeschaffung. Wir brechen in das Zentrum der Los Santos Tuners ein und leisten Bergungsarbeiten unter dem Wasser. Außerdem gibt es neue Exportfracht und Mitarbeiterstellen.: Innerhalb zweier neuer Clubhaus-Missionen müssen wir ein Paar begehrter Motorräder, die äußerst gut bewacht werden, erbeuten. Neue Verdienstmöglichkeiten eröffnen sich außerdem durch die Modifizierung der heißen Öfen für Kunden sowie bei der Beschaffung von Barvorräten.: Auch als Nachtclubbesitzer erwarten uns zwei neue Aufgaben: Wir halten uns penetrante Paparazzi vom Hals, während wir uns um die rivalisierenden Drogen-Dealer kümmern müssen. Neue Jobs und Aktivitäten machen das Nachtleben noch spannender und vor allem witziger. So bringen wir beispielsweise VIPs, die es augenscheinlich übertrieben haben, zur Entziehungskur. Mit Yohan erwartet uns außerdem eine neue Kontaktperson, die uns Unterstützung bei der Warenbeschaffung für unser Nightclub-Lagerhaus bietet.: Mit den Waffenschmuggler-Missionen erwarten uns die letzten neuen Aufgaben, die wir in der kriminellen Karrierelaufbahn des neuen GTA-Updates bewältigen dürfen. Wir begeben uns an Land, zu Wasser und in der Luft auf zwei neue Versorgungsmissionen und schwemmen den Markt mit frischen Ammu-Nation-Lieferungen. Die Hilfe von Agent 14 bei einer neuen Forschungsmission nehmen wir dankend an.Neben den eher dubiosen Geschäften, denen wir mit den neuen Karrierepfaden im Criminal Enterprises-Update nachgehen dürfen, können wir unser gutes Gewissen mit dendirekt wiederherstellen. In der "Operation: Belastende Unterlagen" ermitteln wir gegen den Milliardärs-Clan der Duggans unter dem Deckmantel einer Scheinfirma, um ihre schmutzigen Machenschaften ans Licht zu bringen.Was wäre ein Grand Theft Auto-Update ohne frisches Futter für Fahrzeug-Fans. In gleich 18 neuen Geschosse dürfen wir in der prallen Sonne oder im kühlenden Schatten der Nacht durch die Gegend heizen. Der Obey Omnis e-GT sowie Bravado Greenwood können dabei sogar mit Imani Tech aufgerüstet werden. Neben den neuen Autos gibt uns Criminal Enterprises nun noch mehr Möglichkeiten an die Hand, das Design bereits vorhandener Vehikel weiter zu individualisieren. Die Anzahl besitzbarer Standardimmobilien wurde von acht auf zehn erhöht, was genügend Platz in den Garagen für die hinzukommenden Fahrzeuge bieten dürfte.In der Pressemitteilung zum neuen GTA Online-Update ist von den "von der Community am häufigsten gewünschten Verbesserungen des Spielerlebnisses " die Rede. Dazu zählen einerseits die Verringerung der Effektivität von zielsuchenden Raketen und Gegenmaßnahmen der Opressor Mk II, eine einfachere Methode, um Snacks aufzunehmen und Rüstung anzulegen, die Möglichkeit, Verkaufsmissionen auch in Sitzungeen nur für Spieler mit Einladung zu starten sowie eine Menge weiterer Verbesserungen, die vor allem Gegner-Modi, Raubüberfälle und mehr betreffen sollen.Verbesserungen an Produktionsgeschwindigkeit sowie den Belohnungen für alle Unternehmens-, Club- und VIP-Aktivitäten sollen uns mehr Freiheiten beim Erklimmen der kriminellen Karriereleiter bieten. Zusätzliche Verbesserungen sind Folgende:Neben der Vielzahl an großen und kleinen Verbesserungen kommen noch ein paar geringfügige Anpassungen an der Mitgliedschaft von GTA+ hinzu. Mit dem Criminal Enterprises-Update des Online-Modus steht uns eine neue Abonnement-Verwaltung zur Verfügung. Außerdem erhalten wir künftig Ingame-Erinnerungen an Vorteile und Überweisungsbenachrichtungen für die monatliche GTA$-Summe.Letztes aktuelles Video: GTA Online The Contract