Grand Theft Auto 5: Gibt die NaturalVision Evolved-Mod Ausblick auf GTA 6-Optik?

Neues Beleuchtungssystem und mehr





Die NaturalVision Evolved Mod für den PC kann an dieser Stelle heruntergeladen werden. Sie befindet sich immer noch in der BETA-Phase und ist aktuell nur für den Einzelspieler-Modus von GTA 5 einsetzbar.

Der neue Mod für die PC-Version von Grand Theft Auto 5 ( ab 22,57€ bei kaufen ) mit dem Namen NaturalVision Evolved zaubert eine völlig neue Optik, die einen Ausblick auf den Look des kommenden Grand Theft Auto VI geben könnte.Schon die erst kürzlich veröffentlichte Version von GTA 5 für die Next-Gen Konsolen PS5 und Xbox Series X|S steht der PC-Version mit Max-Settings kaum nach, das wurde sogar von den Technik-Fetischisten von Digital Foundry in einem Video ausführlich beleuchtet Dass auf einem technisch voll ausgestatteten PC noch eine Menge mehr drin ist, zeigen versierte Modder mit NaturalVision Evolved. Ihr neuer Mod lässt die aktuelle Version – und eigentlich auch jedes andere Open-World-Spiel – ziemlich alt aussehen.Neben Parallax-Mapping gibt es ein sehr realistisches, neues Beleuchtungssystem. Auch die Darstellung des Wetters, samt nun volumetrischer Wolken, wurde einer massiven Überarbeitung unterzogen. Dazu kommen neue Texturen, überarbeitete Gebäude- und Fahrzeugmodelle und mehr Flora und Fauna, die optisch ebenfalls auf den aktuellen Stand gebracht wurde.In einigen Szenen ist die so erzielte Optik nur schwer von der Realität zu unterscheiden. Nun bleibt die große Frage, die in Ermangelung eines ersten Trailers für GTA 6, noch nicht beantwortet werden kann: Wie viele neue Systeme, die mit der NaturalVision Evolved Mod für den PC im Video gezeigt werden, könnten auch den Weg in den neuen Ableger einer der erfolgreichsten Spiele-Serien aller Zeiten einfließen?Es ist schwer zu glauben, das eine PS5 oder Series X zur Darstellung derartiger Optik bei 60 Bildern pro Sekunde technisch in der Lage ist. Dass Grand Theft Auto VI optisch und spielerisch nochmal einen Zahn zulegen wird, steht außer Frage, die hier gezeigte grafische Qualität wird wohl allerdings nicht erreicht.