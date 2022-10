Grand Theft Auto 5: Fundorte aller Kürbislaternen und welche Belohnungen es gibt

GTA Online: Hier gibt es die Kürbislaternen zu holen

Screenshot - Grand Theft Auto 5 (360)

Diese Belohnungen winken

Horror-Kürbis-Maske (bei erstmaligem Abschluss)

50.000 GTA-Dollar

Die gruseligste Zeit des Jahres hält auch in Los Santos Einzug und mit ihr auch die atmosphärischen Kürbislaternen. Wo sich alle 200 von ihnen verstecken, erfahrt ihr nachfolgend.Darüber hinaus verraten wir euch, welche Belohnungen auf euch warten, wenn ihr die coolen Kürbisköpfe einsammelt. Das Halloween-Event in GTA Online ist nur eines derer, mit denen die Spieleentwickler in den kommenden Tagen aufwarten Das Spektakel rund um Halloween in GTA Online läuft seit etwa einer Woche auf Hochtouren und bestimmt ist euch bereits der eine oder andere Kürbis über den Weg gelaufen. Wollt ihr sie aktiv sammeln, interessieren euch mit Sicherheit die Locations, an denen sich die gespenstischen Gruselelemente verstecken. Immerhin benötigt ihr gleich zehn von ihnen am Tag, um die Belohnung für das Einsammeln einzustreichen.Glücklicherweise schafft die interaktive Karte von GTALens Abhilfe: Sie zeigt alle Fundorte, an denen ihr auf die Kürbislaternen in GTA Online trefft. Geht es euch einzig und allein um die Belohnung, könnt ihr euch so eine tägliche Route von zehn Orten, die nah beieinander liegen, zurechtlegen. Diese fahrt ihr anschließend einfach immer wieder ab, um Zeit zu sparen.Neben der Belohnung, die ihr für das Sammeln von zehn Laternen ausgestellt bekommt, erhaltet ihr auch für das Einsammeln einer einzelnen eine Anerkennung für eure Mühen. Diese kann allerdings durchaus unterschiedlich ausfallen. Ganz nach dem Motto "Trick or Treat" werdet ihr entweder geschockt, betäubt oder verursacht eine ziemlich fiese Explosion. Habt ihr Glück, erhaltet ihr stattdessen ein paar GTA-Dollar, RP oder einen Boost für eure Gesundheit und Rüstung.Für das Einsammeln von gleich zehn Laternen erwarten euch jeden Tag:Doch damit nicht genug. Besonders findige Sammler, die es schaffen, an nur einem einzigen Tag gleich alle 200 Kürbislaternen aufzuspüren, dürfen sich über ein spezielles Kürbis-T-Shirt freuen. Dabei müsst ihr mit offenen Augen durch die weite Welt von Los Santos ziehen, denn die kleinen Kürbisse sind auf den ersten Blick gar nicht einmal so leicht zu erkennen. Was es noch im Halloween-Event von GTA Online zu sehen gibt, verrät Rockstar auf seiner Website