Grand Theft Auto 5: Raytracing-Feature kommt mit Online-Update auf PS5 & Xbox Series X|S

GTA Online: Was das neue Update zu bieten hat

GTA$-Wert aller Shark-Karten erhöht

Wie Rockstar Games nun im hauseigenen Blog verspricht, kommt ein Raytracing-Feature neben weiteren Verbesserungen und Inhalten für GTA Online auf die PS5 und Xbox Series X und S.Noch in diesem Monat soll es so weit sein, so dass uns vermutlich spätestens zu den Festtagen auch das frische Update für GTA Online unter dem Tannenbaum erwartet. Was wir in jenem neben den grafischen Verbesserungen sonst noch finden, verraten wir natürlich ebenfalls.Zwar macht GTA Online spätestens seit seinem Next-Gen-Upgrade optisch ohnehin schon einiges her, jedoch dürfte Raytracing nun noch einmal für den letzten Schliff sorgen. Mit dem Feature sollen Lichtreflexionen auf Oberflächen in Echtzeit abgebildet und so für noch realistischere Szenen sorgen. Ihr findet die entsprechende Einstellung auf der PS5 und der Xbox Series X|S im sogenannten "FIdelity Mode".Obendrein wurden diverse Verbesserungen anhand von Feedback der Community vorgenommen, beispielsweise der schnellere Zugriff auf euren favorisierten iFruit-Kontakte, oder aber eine raschere Verfügbarkeit der von euch gekauften Fahrzeuge in eurer Garage. Außerdem sollt ihr künftig auch Fahrräder über jene anfordern können.Agathas Casino Story-Missionen könnt ihr mit dem Update nun auch im Alleingang abschließen, indem ihr das Management Office im Diamond Casino & Resort besucht. Und zur Feier der Heist Challenges bietet euch Rockstar für kurze Zeit die Möglichkeit, den Declasse Tahoma Coupe im klassischen Look (im Teaserbild zu sehen) über den Shop zu erwerben.Damit ihr euch auch alles, was das Herz begehrt, in GTAs Online-Modus leisten könnt, verspricht Rockstar eine künftige, plattformübergreifende Erhöhung des GTA$-Wertes für alle Shark Cards. Ab sofort genießt ihr eine Erhöhung von 20 bis 25 Prozent beim Kauf über GTA Online oder einem der Plattform-Shops.Doch damit nicht genug: Neben den genannten erwarten euch auch noch eine Vielzahl weiterer Neuerungen für GTA Online. Wen die gesamte Palette des Updates interessiert, der findet alle Änderungen in den offiziellen Patchnotes Wann wir uns genau auf das GTA Online-Update einstellen können, ist bislang jedoch unklar. Indes lies Microsoft jüngst durchscheinen, wann intern mit dem Release von GTA 6 gerechnet wird. Letztes aktuelles Video: GTA Online The Contract