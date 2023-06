Grand Theft Auto 5: Neue Sprint-Option erscheint mit dem Update San Andreas Mercenaries

GTA 5: Neues Update bringt bessere Sprint-Option

Noch nicht das letzte Update

Wer inschnell genugwill, der durfte sich regelmäßig aufs Button-Smashing einstellen und seinen Controller unangenehm belasten. Damit ist aber zukünftig Schluss, denn schon bald führt Rockstar Games eine neueein.Fast zehn Jahre lang hielt das Studio an seiner recht eigenwilligen Methode zum Sprinten in GTA 5 fest: Statt einmalig eine Taste zu drücken oder diese gedrückt zu halten, um schneller zu laufen, müsst ihr in Los Santos wiederholt den Sprinten-Button drücken. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Spielen ziemlich umständlich, aber gehört ab dem 13. Juni der Vergangenheit an.Wie Rockstar auf seinem Blog ankündigt, wird es mit dem GTA Online Summer Update neben neuen spielerischen Inhalten auch eine neue Option zum Sprinten geben. Fortan könnt ihr über die Einstellungen aktivieren, dass ihr zum Sprinten lediglich die Taste gedrückt halten müsst, um schnell vor der Polizei, schießwütigen Gangstern oder wildgewordenen Zivilisten abzuhauen. Keine Sorge: Wer das Button-Smashing bevorzugt, kann die Eingabemethode beibehalten.Die zusätzliche Steuerungsoption wird übrigens nicht nur bei GTA Online zum Einsatz kommen, sondern kann auch in der Singleplayer-Kampagne von GTA 5 verwendet werden. Wer also mit dem Multiplayer-Modus nichts anfangen kann, darf trotzdem bequemer schnell laufen.Abseits der neuen Sprint-Option bringt das Update zudem eine neue Story in den Online-Modus, bei dem ihr zusammen mit Elite-Piloten gegen Merryweather Security kämpft und natürlich wieder jede Menge kleinere Aufträge erledigen dürft. Mit der taktischen MP gibt es derweil eine neue Waffe und zerstörte Fahrzeuge könnt ihr nun bei Mors Mutual Insurance alle gleichzeitig zurückholen, anstatt für jedes Auto einen eigenen Anruf tätigen zu müssen.Wer schon seit längeren darauf spekuliert, dass Rockstar Games den Support für GTA Online langsam herunterfährt, dürfte erneut eines Besseren belehrt werden: Das Summer Update 2023 ist noch nicht das Ende. Auch für die nähere Zukunft sind weitere Inhaltserweiterungen und Patches für den weiterhin sehr erfolgreichen Multiplayer-Modus von GTA 5 geplant.Dennoch beschäftigt sich Rockstar Games längst mit der Fortsetzung in Form von. Allerdings wird es noch ein wenig dauern bis wir davon etwas zu sehen bekommen, da Rockstar Games laut Take-Two für