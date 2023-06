Grand Theft Auto 5: San Andreas Mercenaries wirft fast 200 Autos aus dem Shop

GTA Online: Fast 200 Fahrzeuge verschwinden mit Update

Ein Gebrauchtmarkt bei GTA Online

Das neue Updatefürbrachte nicht nur neue Inhalte mit sich, sondern machte auch einen beachtlichten Teil des Fuhrparks schwerer zugänglich. Der offizielle Grund? Man wolle die Läden optimieren und das Einkaufserlebnis schlanker gestalten.Auf dem ersten Blick klingt das erst einmal nachvollziehbar, denn schließlich ist die Anzahl an Autos im Mehrspieler-Modus vondeutlich über die Jahre angestiegen. Was Rockstar bei der Ankündigung nicht verriet ist der Umstand, dass ihr die "weniger genutzten Autos" fortan nur noch über Umwege erhaltet – oder indem ihr monatlich zur Brieftasche greift.Wie viele Fahrzeuge nach dem Update genau auf die Resterampe gewandert sind, versucht die Community von gtaforums.com derzeit noch zusammenzustellen. Aktuell ist man schon bei, die über die verschiedenen fiktiven Online-Shops in GTA Online nicht mehr angeboten werden. Wer sie zuvor gekauft hat, darf sie natürlich weiterhin benutzen, denn aus dem Spiel wurden sie nicht entfernt.Wer jedoch das eine oder andere Fahrzeug verpasst hat, der schaut nach dem Update in die Röhre. Laut Rockstar sollen jedoch die Autos zukünftig über andere Wege erhältlich werden, wie zum Beispiel über das Glücksrad im Diamond Casino & Resort – was natürlich eine gehörige Portion Glück voraussetzt. Alternativ gibt es aber auch ein paar wenige Autos beim Vinewood Car Club zu erstehen.Das Problem? Zu dem besonders exklusiven Laden haben nur Spieler Zugang, dieabonniert haben. Der Dienst kostet monatlich rund 6 Euro und steht zudem nur auf der PlayStation 5 und Xbox Series X | S zur Verfügung. Auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One gibt es das Abo nicht und somit auch keinen Zugang zum Vinewood Car Club.Wer auf der PS 5 oder Xbox Series X | S spielt, aber kein Echtgeld ausgeben möchte, kann das eine oder andere Auto trotzdem erwerben. Via Reddit könnt ihr euch mit Spielern, die GTA+ nutzen, verabreden und anschließend ihnen das gesuchte Auto über LS Car Meet abkaufen. Aber auch hier gilt: Das funktioniert nur auf der aktuellen Konsolengeneration, alle anderen Plattformen sind außen vor.Die Reaktion der Community fällt dementsprechend ziemlich negativ aus. Waren nicht wenige bei der Ankündigung des Updates noch positiv gestimmt, hat sich der Ton mittlerweile sehr geändert. Im GTA Online Subreddit wird San Andreas Mercenaries teilweise als das "schlechteste Update" bezeichnet, während andere darin nur eine weitere Methode von Rockstar Games sehen, Spieler zu GTA+ zu locken.Ob die Entwickler auf das Feedback eingehen und eventuell Änderungen vornehmen, bleibt noch abzuwarten. Die Stimmung rund um GTA Online ist auf jeden Fall zum wiederholten Male negativ geladen, da hilft auch