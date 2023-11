Grand Theft Auto 5: Kleiner Rückblick auf den ersten Trailer zum erfolgreichsten Rockstar Games-Spiel

GTA 5: Der riesige Hype nahm 2011 seinen Lauf

Was ist 2011 noch so passiert?

Wisst ihr, was ihr vor so ziemlich genau zwölf Jahren gemacht habt? Amwar auf jeden Fall ein großer Tag für die Videospielwelt, denn an diesem Mittwoch veröffentlichtedenzum schon damals unfassbar heiß erwartetenEs war kein auf Hochglanz polierter CGI-Teaser, wie es gerne mal bei der Neuankündigungen der Fall ist. Stattdessen lieferten die Entwickler in etwas weniger als anderthalb Minuten einen kleinen Einblick in das, welches zwei Jahre später erstmals für dieunderscheinen sollte. Dieser erste Trailer für GTA 5 sorgte zugleich für einen riesigen Hype und unzählige Spekulationen.Drei Jahre nachwarteten Fans sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen vom Nachfolger. Rockstar Games, die 2010 das ersteveröffentlichten, ließ sich jedoch, wie man es von dem britischen Studio gewohnt ist, kaum in die Karten blicken. Dementsprechend heiß kochten auch die Gerüchte, die am 25. Oktober 2011 ihren vorläufigen Höhepunkt fanden: Mit einemwurde der neue Serienteil erstmals via Twitter bestätigt.Eine Woche später, am 2. November 2011, folgte das Video, auf das die Fans und die Videospielwelt seinerzeit warteten: Dererblickte das Licht der Welt – und bestätigte Los Santos als Szenario. Im Anschluss gingen die Spekulationen derweil weiter: Wann ist der Release? Wer wird der Protagonist sein? Sind da etwa ein älterer CJ ausund Niko Bellic aus GTA 4 zu sehen? Kann man dieses Mal ganze Häuser kaufen und vielleicht sogar verlieren, wenn man die Miete nicht mehr stemmen kann? Wer ist der Sprecher?Gefühlt wurde jeder einzelne Frame und Pixel des Trailers in sozialen Netzwerken und Foren analysiert und rauf und runter diskutiert. Es ließ sich schon zu dieser Zeit erahnen, was für ein riesiges Spiel GTA 5 werden sollte, auch wenn vermutlich niemand damit rechnen konnte, dass sich das Action-Spiel anschließendverkaufen wird.Zwölf Jahre ist dieser Trailer nun her und war natürlich längst nicht das einzige Highlight von 2011. Im selben Jahr, sogar im selben Monat erschien mitein weiteres Spiel,. Darüber hinaus konnten seinerzeit Veröffentlichungen wieoderbegeistern. Miterschien außerdem ein Indie-Kleinod, welches in den Folgejahren eine riesige Community aufbaute. Ganz zu schweigen davon, dassEnde 2011 den Sprung zur Vollversion wagte.Im März 2011 veröffentlichte Nintendo zudem den, während dieaus dem Ei schlüpfte. Gegen Ende des Jahres durfte man sich in Japan über diefreuen, obwohl Sony das Jahr aufgrund deswahrscheinlich trotzdem nicht in freudiger Erinnerung hat.Über ein Jahrzehnt später sind der 3DS und die Vita längst Geschichte, aber GTA 5 immer noch aktuell, denn ein Nachfolger ist zwar längst bestätigt, aber immer noch nicht enthüllt. Letzten Gerüchten zufolge. Es bleibt abzuwarten, wie viel davon später im ersten Trailer zu sehen wird.