Grand Theft Auto 5: Nach 10 jahren kommen Tiere in den Online-Modus

GTA Online: Zehn Jahre nach dem Release kommen endlich ein paar tierische Bewohner nach San Andreas

Gute zehn Jahre sind seit dem ursprünglichen Release vonund seinemvergangen, doch nun kündigtan, noch im Dezember ein Feature ins Spiel bringen zu wollen, welches es so bislang nur im Story-Modus gegeben hat.Darüber hinaus sollen Spieler mit brandneuen Aktivitäten, die sie im noch immer populärenerledigen können, versorgt werden. Worum es sich dabei genau handelt, verrät der Publisher noch einmal ganz konkret selbst.Wie es im entsprechenden Blog-Post von Rockstar heißt , könnt ihr künftig in denvon San Andreas auf freilebendestoßen. Diese gab es bislang nur es in der ursprünglichen Story-Kampagne von GTAs fünftem Teil anzutreffen, nun durchstreifen sie aber auch die weitläufige Welt des Online-Ablegers - etwas, womit viele Spieler schon nicht mehr gerechnet hatten . Allerdings soll es das Feature lediglich für- und-Besitzer geben.Obendrein werden Spieler die Möglichkeit bekommen, mitgemeinsame Sache zu machen – einem Charakter, der schon inzum ersten Mal seinen Auftritt feierte. Dem Blog-Eintrag zufolge sollt ihr ihm dabei helfen, „Luxus-Importfahrzeuge mit allen Mitteln einzusammeln“. Dabei sind eurer kriminellen Kreativität wenig Grenzen gesetzt, müsst ihr dochplanen, bei denen es euch sogar möglich sein soll, einen ganzenzu erwerben, um eure Missionen besser zu organisieren.Neben dem Comeback von Yusuf Amir wird es frischefür einige bestimmte Fahrzeuge geben, die ihr anschließend in der Drift Race Series einsetzen dürft. Um ein Rennen zu starten, schaut ihr am besten einmal bei einemvorbei und sucht euch das richtige Gefährt für den wilden Ritt auf dem Asphalt aus.Hinzu gesellen sich ein paar weitere Neuerungen, beispielsweise erhält euer Spielcharakter ab sofort ein kleines Präsent zu seinem. Fans der Grand Theft Auto-Reihe kommen derweil aber nicht nur in GTA Online auf ihre Kosten: Schonim Rahmen seines Streaming-Abonnements und dann steht ja auch noch dervor der Tür.Letztes aktuelles Video: GTA Online The Contract