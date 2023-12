Grand Theft Auto 5: Angriff auf Rockstar Games - Hacker veröffentlichen Quellcode zu GTA 5

GTA 5 Leak: Mögliche Hommage an Hacker im Gefängnis

Unveröffentlichte DLCs von GTA 5

Den Heiligabend wurde der Quellcode vonveröffentlicht, was natürlich nicht auf legitime Weise geschah. Man fand Download-Links für die gestohlenen Daten auf Discord, einer Seite im Darknet und auf Telegram. Die wiesen zudem auf mehrere unveröffentlichte DLCs hin, die Spieler nie zu sehen bekamen.Mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass. Damals wurden bei einemangebliche Spielszenen aus GTA 6 erbeutet und verbreitet. Besagter Telegram-Channel stammt außerdem von einem Nutzer namens Phil, der schon vorher für die Veröffentlichung ergaunerter Daten zuständig war.Möglicherweise handelt es sich bei dem Leak des Quellcodes von GTA 5 um eine(via Bleepingcomputer ). Arion Kurtaj, der unter dem Pseudonym teapotuberhacker auftrat, soll ein 18-jähriges Mitglied von Lapsus$ sein und wurde 2023 von einem britischen Gericht in eine forensische Psychiatrie eingewiesen. Ein jugendlicher Komplize von K. steht unter Aufsicht, muss jedoch nicht in Haft. Phil, der Leaker auf Telegram, sprach sich für eine Freilassung Kurtajs aus und schrieb: „Ich vermisse dich, Kumpel“.Lapsus$ war nicht nur für Angriffe auf Rockstar Games, sondern auch aufwie Nvidia, T-Mobile, Uber und Microsoft verantwortlich. Die genaue Herkunft des Quellcodes bleibt unklar, eine Würdigung besagter Hacker ist jedoch naheliegend.Über den Leak drang außerdem an die Öffentlichkeit, dass GTA 5 mehrere DLCs hätte haben können. Rockstar Games hat laut einem Bericht von Insider Gaming achtfür GTA 5 verworfen, darunter „SP Assassination Pack“, „SP Manhunt Pack“, „SP Norman Pack“, „Agent Trevor“, „Relationship Pack“, „Enterprise Pack“, „Prologue DLC“ und „LibertyV DLC“.Was genau die DLCs beinhaltet hätten, diskutieren derzeit die Fans und es gibt viele, z.B. über einen möglichen Agenten-Einsatz von Trevor oder Einführung von Beziehungen und Heirat in Los Santos.Trotz der Pläne entschied man sich, was vermutlich am großen Erfolg von GTA Online liegt. Zudem waren die Ressourcen zu der Zeit knapp, da der Entwickler gerade an Red Dead Redemption 2 arbeitete.Rockstar Games hat nach dem Leak im letzten Jahr dafür gesorgt, dass die Spielszenen schnell wieder verschwinden.dann im Dezember 2023 – mehr dazu lest ihr hier.