Grand Theft Auto 5: Sprecher sauer auf KI-Nutzung seiner Stimme

Grand Theft Auto 5: Chatbot-Entwickler kneift schnell den Schwanz ein





This is fucking bullshit @wamexyz absolutely nothing cool about ripping people off with some lame computer estimation of my voice. DON'T WASTE YOUR TIME ON THIS GARBAGE...



Grand Theft Vocal ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️@RockstarGames @rclark98 @sagaftra https://t.co/QKGxygRp7x



— Ned Luke (@ned_luke) January 14, 2024

Die sehr auf KI fokussierte Web3-Firma WAME hat in einem Twitter-Post besonders Fans von GTA angesprochen, indem sie ihnen eine realistische Konversation mit Michael de Santa, einem der Protagonisten aus, in Aussicht stellte.Dies rief jedoch Ned Luke, denauf den Plan, der dieses Vorgehen scharf verurteilte. „Das ist verdammter Bullshit“, antwortete er darauf und markierte sogleich GTA-Entwickler Rockstar Games, seinen Sprecher-Kollegen Roger Clark sowie die Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA.Dies Gaming-Erfahrung auf eine neue Stufe heben – das solle laut WAME möglich sein, wenn manführt, der Michaels Stimme hat. Damit haben sie aber die Rechnung ohne Luke gemacht, der sofort scharf schoss. „Es ist absolut nicht cool, Leute mit einer lahmen Computersimulation meiner Stimme abzuzocken.“ Daran fügte er an: „Verschwendet eure Zeit nicht mit dem Müll“, wobei nicht klar scheint, ob er auch damit WAME adressierte oder etwa die GTA-Fans.Der Chatbot ist, ebenso wie der Tweet, mittlerweile wieder verschwunden. „Wir bei WAME möchten unser tiefes Verständnis und unsere Besorgnis zum Ausdruck bringen“, heißt es in einem Statement (via PCGamesN ). „Dieser Vorfall hat das komplizierte Zusammenspiel zwischen der fortgeschrittenen KI-Technik sowie. Man verpflichte sich, „die Rechte von Synchronsprechen und Urhebern zu schützen und gleichzeitig moralisch vertretbare KI-Techniken voranzubringen“. Unter dem Tweet von Luke entschuldigte man sich aufrichtig und bedauerte zutiefst die Umstände, die dieser Vorfall bereitet hatte.Ned Luke hatte sich kürzlich zu den Vorwürfen geäußert,geworden, wie manWas er dazu meint, könnt ihr hier lesen.