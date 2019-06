Rainbow Six Siege: Kein Nachfolger für nächste Konsolengeneration, sondern Vereinigung angestrebt - 4Players.de

Ubisoft hat keine Pläne, für die kommende Konsolengeneration einen Nachfolger des erfolgreichen Team-Taktik-Shooters Rainbow Six Siege zu entwickeln. Das hat Alexandre Remy, Brand Director von Rainbow Six, im Rahmen der Pro League Season IX Finals in Mailand gegenüber DailyStar betont.Stattdessen wolle man nach anderen Wegen suchen, um den Titel fit für die neuen Konsolen von Sony und Microsoft zu machen, um die Community im Idealfall zu vergrößern und zu vereinen. Stichwort: Abwärtskompatibilität. Während Sony das Feature für den PS4-Nachfolger bereits bestätigt hat, ist davon auszugehen, dass auch Microsoft bei seiner neuen Konsole an der Abwärtskompatibilität festhalten wird.Darüber hinaus hält Ubisoft Montreal nach eigenen Angaben weiter an seinen Ambitionen fest, eine Cross-Plattform-Unterstützung und damit plattformübergreifende Partien zu realisieren. "Die Stärke jedes Mehrspieler-Titels liegt in der Größe seiner Community“, so Remy. "Ich bin davon überzeugt, dass wir alles dafür unternehmen müssen, damit die neue Konsolengeneration bei ihrer Ankunft so gehandhabt wird wie High-End-PC versus einen anderen PC.“Trotz der stärkeren Hardware der neuen Konsolen sollen Spieler in den Partien durch die bessere Technik keine spielerischen Vorteile erhalten, wenn sie in die neue Generation investieren."Ich bin noch nicht sicher, wie man das gewährleisten wird. Daher befinden wir uns gerade in Gesprächen mit den First Parties (Sony und Microsoft)“, meint Remy.Letztes aktuelles Video: Operation Phantom Sight Gameplay und Tipps