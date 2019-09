Rainbow Six Siege: Operation Ember Rise mit Amaru, Peru und Kanal-Überarbeitung gestartet - 4Players.de

Neue Playlist mit den gleichen Regeln wie in Ranked-Spielen, ohne den Rang der Spieler oder die MMR zu beeinflussen

Neuer Champions-Rang

Die Kartenrotation wurde in den Ranked-, Locker- und Unranked-Listen überarbeitet

Aktualisierungen zum Spielerverhalten zur Bekämpfung der Toxizität im Spiel

Das Operator-Menü wurde überarbeitet

Die Shop-Oberfläche wurde verbessert

Operation Ember Rise, die dritte Season im vierten Jahr von Rainbow Six Siege , ist ab sofort auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Die Operation umfasst zwei neue Operator (Amaru aus Peru und den mexikanischen Goyo), überarbeitet die Karte Kanal und bringt viele weitere Verbesserungen. Außerdem wird ein "Mini Battle Pass" getestet. Laut Ubisoft wurden bisher mehr als 50 Mio. Spieler weltweit gezählt.Besitzer des Year 4 Passes können sofort mit den neuen Operator spielen, während der Rest der Spieler diese ab 19. September mit Renown oder R6 Credits freischalten können. Zusätzliche neue Inhalte der Season, einschließlich der Überarbeitung der Kanal Map, stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung.ist die neue Angreiferin aus Peru. Sie benutzt den Garra-Haken, mit dem sie in Rekordzeit Vorsprünge, Balkone und Fenster erklimmen kann. Amarus Gegner müssen sich nun nicht nur um Angriffe von oben, sondern auch um Angriffe von unten sorgen. Mit dem richtigen Timing nutzt Amaru den Garra-Haken an einem Fenster und schaltet jeden Gegner, der direkt hinter dem Fenster steht, mit ihrem berüchtigten Garra-Kick aus.", der neue Verteidiger aus Mexiko, setzt sein Volcán-Schild ein. Wie der gewöhnliche entfaltbare Schild bietet der Volcán-Schild Schutz und ermöglicht es Verteidigern, Wege zu blockieren. Mit einer angebrachten Brandbombe kann Goyo seinen Gegnern darüberhinaus richtig einheizen. Auf den ersten Blick ist sein Volcán-Schild nur schwer von einem gewöhnlichen Schild zu unterscheiden, was für unangenehme Überraschungen bei Angreifern sorgt.""Zusätzlich können die Spieler die neu gestaltete Karteerkunden, die überarbeitet wurde, um die Rotation und Navigation mit einem neuen Weg zwischen den östlichen und westlichen Gebäuden zu erleichtern. Zwei Treppenhäuser wurden hinzugefügt, um die gesamte Karte vertikaler zu gestalten, und die Anzahl der spielbaren Innenräume wurde erhöht, wobei einige Räume ebenfalls erweitert wurden. Zusätzlich wurden alle Bombenstandorte von der Küche in den Sicherheitsbereich verlegt und der Standort im Funkraum befindet sich nun im erweiterten Aufenthaltsraum. Bombe kann nun außerdem auf Versorgungsraum und Kajak gespielt werden."Weitere Updates:"Der Mini Battle Pass 'Nenn mich Harry' rund um Dr. Harishva 'Harry' Pandey, Direktor von Rainbow Six Siege, wird im weiteren Verlauf der Season eingeführt. Phase 1 des Battle Passes wird eine Woche dauern und kostenlos verfügbar sein. Durch das Sammeln von Kampfpunkten werden die Spieler in 7 Stufen einzigartige Belohnungen freischalten und erhalten nach Abschluss einen exklusiven Harry-Chibi-Anhänger. Der Mini Battle Pass ist ein technischer Test für das Entwicklungsteam."Letztes aktuelles Video: Operation Ember Rise Launch Trailer