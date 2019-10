Rainbow Six Siege: Ubisoft verklagt Hacker und Anbieter von Cheat-Software - 4Players.de

"Budget Edition Rainbow Six: Siege Cheat". Dabei handelte es sich um eine Abo-Service mit gestaffelten Beiträgen von 13 Dollar pro Tag, 33 Dollar pro Woche oder 77 Dollar pro Tag - und offenbar gab es genug Kunden, die bereit waren, für den Betrug an Mitspielern und auch sich selbst zu zahlen.



Bei Besitzer von MizuSoft handlet es sich nach Angaben von DualShockers um einen Minderjährigen, der seine Geschäfte über das Unternehmen seiner Mutter abwickelte, die in den Niederlanden unter dem Namen Simpy San WebDesign einen Service für das Design von Webseiten anbot, der mittlerweile wohl ebenfalls nicht länger angeboten wird. Ubisoft geht davon aus, dass die Mutter die Machenschaften ihres Sohnes kannte und durch ihre Mithilfe unterstützte.



Neben den Hauptbeschuldigten verklagt Ubisoft zehn weitere Personen auf Schadensersatz von 25.000 Dollar für jeden einzelnen Verstoß.

undetected cheating software."Offenbar hatte man lediglich ein Produkt im Portfolio, die