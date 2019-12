Rainbow Six Siege: Kernteam der Entwickler verlässt das Spiel - 4Players.de

Vier Jahre nach dem Start des Mehrspieler-Shooters Rainbow Six Siege zieht das alte Kernteam zu anderen Projekten bei Ubisoft weiter. Laut einem Trailer und pcgamer.com wechseln Creative-Director Xavier Marquis, Brand-Director Alexandre Remy sowie weitere Entwickler, um das Spiel an ein Team aus "Rainbow-Six-Siege-Veteranen" zu übergeben.Geleitet wird das neue Team von Leroy Athanassoff, der vorher u.a. als Lead-Designer an dem martialischen Klingen-Kampfspiel For Honor gearbeitet hat. Auch er habe danach allerdings schon eine Weile am Taktik-Shooter Rainbow Six Siege mitgewirkt.Spezielle Strategiewechsel wurden nicht genannt, es werde aber vermutlich künftig eher "breite, ganzheitlichere Updates" geben, so pcgamer.com.Letztes aktuelles Video: Operation Shifting Tides Wamai Kali Trailer