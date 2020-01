Rainbow Six Siege: Neues Event "Road to S.I. 2020" mit neuer Karte und Einführung eines Battle-Pass

Gestern startete in Rainbow Six Siege mit Road to S.I. 2020 ein neues Event, das an allen kommenden Wochenenden (Donnerstag bis Sonntag) bis zum Six Invitational (daher der Name) am 16. Februar verfügbar sein wird. Dort tritt man in Unranked-Partien auf einer exklusiven Karte an, dem Stadion. Eine der Besonderheiten sind dort große unzerstörbare Fenster, durch die sich Verteidiger und Angreifer teilweise ausführlich beobachten. Blitz, Caveira, Hibana, Mozzie, Sledge und Thermite erhalten für das Event außerdem besondere Uniformen.Gleichzeitig hat Ubisoft einen Battle-Pass eingeführt, der zunächst einen guten Monat lang aktiv sein wird. Während dieses Zeitraums sammelt man in allen Spielvarianten Battle Points (Ansehen bekommt man weiterhin unabhängig davon), um im Rang aufzusteigen und mit bei manchen Aufstiegen ein Alpha Pack oder Accessoire zu erhalten.Für 1.200 R6-Credits (knapp 10 Euro) kann man außerdem die Premium-Variante des Battle-Pass kaufen, um bei jedem Stufenaufstieg meist noch bessere Belohnungen einzusacken. Dazu zählen Uniformen, Booster sowie R6-Credits. Genauer gesagt befinden sich fünfmal 120 R6-Credits darunter. Wer ausdauernd genug spielt, könnte anschließend also die Hälfte des Kaufpreises in andere Spielinhalte investieren.Die Premium-Variante des Premium-Pakets (das ist kein Schreibfehler) enthält dabei nicht nur den höherwertigen Battle-Pass, sondern schaltet auch die ersten zwölf Ränge frei. Kostenpunkt: 2.400 R6-Credits. Nicht zuletzt darf man außerdem jede Stufe für 180 R6-Credits freischalten.30 Prozent der so erzielten Einnahmen fließen in die Preisgelder, um die auf dem Six Invitational gespielt wird. Maximal 3 Mio. Dollar können so zusammenkommen - ein eventueller Überschuss wird an andere offizielle E-Sports-Programm rund um Rainbow Six Siege verteilt.Letztes aktuelles Video: Road to S.I. 2020