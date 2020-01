Rainbow Six Siege: Weniger Operatoren aber mehr Features in diesem Jahr geplant

Dieses Jahr gibt es nur sechs statt wie gewöhnlich acht Operatoren im Online-Shooter Rainbow Six Siege : Das hat Ubisoft nach entsprechenden Gerüchten im offiziellen Subreddit bestätigt. "Wir verwenden unsere Ressourcen darauf, mehr Features und Systeme zu bauen, die auf jeden Spieler in jedem Match Einfluss nehmen", erläutert Game Director Leroy Athanassoff.Dies reflektiere die Ausrichtung des "Year 5 Pass", da man allen Spielern dienlich sein wolle und nicht nur jenen, welche die neuesten Operatoren spielen. Geplant seien kostenlose Events, umfangreiche "Reworks" sowie andere Features, die das grundsätzliche Spielgerüst betreffen.Letztes aktuelles Video: The Road to SI 2020