Rainbow Six Siege: Viertes Six Invitational mit 3 Mio. Dollar Preisgeld

Vom 7. bis 16. Februar veranstaltet Ubisoft in diesem Jahr zum vierten Mal das Six Invitational in Montreal. Die besten Teams von Rainbow Six Siege werden dort um insgesamt 3 Mio. Dollar Preisgeld spielen - etwa ein Drittel der Summe kam durch Einnahmen zusammen, die während des derzeit an Wochenenden laufenden Events Road to S.I. 2020 erzielt wurden ( siehe News ).Während des des Invitationals wird außerdem vorgestellt, was Ubisoft für das fünfte laufende Jahr des Shooters geplant hat. Seit kurzem gibt es immerhin eine neue Leitung des Entwicklerteams ( wir berichteten ) und vor einigen Tagen meinte Game Director Leroy Athanassoff bereits, dass man 2020 etwas weniger neue Operator hinzufügen, dafür aber einige Spielinhalte überarbeiten sowie kostenlose Events abhalten wird ( wir berichteten ).Alles Wichtige zum Six Invitational findet ihr auf der offizellen Webseite , während der nachfolgende Trailer darauf einstimmt.Letztes aktuelles Video: Viertes Six Invitational