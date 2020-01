Rainbow Six Siege: Verzeichnet höchsten monatlichen Durchschnittswert bei aktiven Spielern

We've said it before, and we'll say it again...

In den vergangenen 30 Tagen hat der kompetitiven Online-Taktik-Shooter Rainbow Six Siege den bisher höchsten Durchschnittswert an aktiven Spielern verzeichnen können - zumindest bei Steam. Den absoluten Höhepunk an gleichzeitig aktiven Operatoren hat man laut PC GamesN dagegen knapp verpasst und erreichte nur das zweitbeste Ergebnis, seitdem der Titel Ende 2015 veröffentlicht wurde (zum Test ).Im Durchschnitt hat Steam vom 21. Dezember bis zum 21. Januar 90,731 aktive Spieler von Rainbow Six Siege verzeichnet. Die höchste Anzahl an gleichzeitigen Spielern betrug laut der Statistik 151,678. Das ist nicht allzu weit weg vom absoluten Rekord, den man im März 2018 mit 176,208 Spielern aufstellte.Nach Angaben von Ubisoft verzeichnet der Taktik-Shooter seit September 2019 plattformübegreifend mittlerweile mehr als 50 Millionen registrierte Spieler - Tendenz weiter steigend. Sollte sich der derzeitige Trend fortsetzen, könnte Siege Mitte 2020 bereits 55 Millionen registrierte Spieler verbuchen.Letztes aktuelles Video: Viertes Six Invitational