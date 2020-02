Rainbow Six Siege: Game-Director befürwortet spätere Umstellung auf Free-to-play-Modell

"Zu einem bestimmten Zeitpunkt" in der Zukunft wolle man, dass das Spiel für jedermann zugängig werde, solch ein Umstieg sei aber komplizierter als nur einen Preis zu verändern. Für ein gutes und erfolgreiches Free-to-play-Spiel gebe es die Voraussetzung, dass bestimmte Features in fertiger Form zur Verfügung stünden.Ein wichtiges Beispiel eines solchen Features sei eine gute Lösung zum "Smurfing"-Problem, bei dem sich fähige Spieler einen neuen Account zulegten, um mit frischem Skill-Rating gegen Anfänger und schlechtere Spieler anzutreten. Auch Valve befasste sich bereits mit dem Problem, welches zum Bann von 17.000 Accounts in Dota 2 geführt habe.