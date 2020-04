Rainbow Six Siege: GSA League: Regionale eSports-Liga für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Ubisoft hat eine regionale eSports-Liga für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region) angekündigt, die GSA League 2020. Die GSA League beerbt die GSA Nationals und bietet acht Teams die Chance auf mehr als 30.000 Euro Preisgeld"Wie die GSA Nationals gezeigt haben, ist das Interesse und die Begeisterung an Rainbow Six E-Sport in der DACH-Region riesengroß", sagt Alexander Steiner, E-Sport Manager bei Ubisoft. "Umso mehr freuen wir uns mit der GSA League 2020 auf ein neues Format, zu dem wir in Kürze weitere Details bekanntgeben werden."Die GSA League 2020 wird insgesamt acht Teams die Möglichkeit geben, in einem geschlossenen Ligasystem über 14 Spieltage um den Titel des GSA Champions plus Preisgeld anzutreten. Sechs dieser Teams erhalten eine direkte Einladung. Die beiden verbleibenden Teams werden in vier Open Qualifiern und anschließenden Playoffs ermittelt. Beginn des "1. Open Qualifiers" ist am 25. April. Die Anmeldung für die Open Qualifier findet ihr hier . Der offizielle Spielbetrieb der GSA League 2020 startet mit dem ersten Playday am 14. Mai. Der Stream kann auf Twitch verfolgt werden.Ubisoft: "Rainbow Six Siege begeistert über 55 Millionen Spieler weltweit und auch die globale E-Sport-Szene erfährt stets großes Wachstum. Durch das neue Regionalisierungsprogramm werden die nationalen europäischen Programme im Rainbow Six E-Sport weiter gefördert, wodurch auch für lokale Rainbow Six Siege Teams eine starke Plattform entsteht. Die GSA League 2020 wird darüber hinaus in das regionale und internationale Rainbow Six E-Sport-Programm integriert."Letztes aktuelles Video: Void Edge - 101 Trailer